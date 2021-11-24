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На кордоні з Польщею прикордонники відкрили стрілянину

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 16:50
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Нелегали Лукашенка ніяк не вгамуються і намагаються прорватися, але поляки зустріли їх жорстко
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні з Білоруссю польські військові відкрили стрілянину, коли мігранти намагалися перебратися до країни. Про це повідомляється на сайті білоруського Держприкордонкомітету.

"Група зневірених біженців вирішили самостійно проїхати на територію Польщі. Цього разу польські силовики зустріли біженців автоматними чергами", – йдеться у повідомленні.

Минулого разу для стримування мігрантів польські прикордонники були змушені застосувати перцевий газ.

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За інформацією відомства, 23 листопада двоє людей підійшли до огорожі, щоб попросити про можливість подати прохання щодо надання статусу біженця.

"Жодних агресивних дій люди не робили. Незважаючи на мирні звернення біженців, польські військовослужбовці просто розпорошили перцевий газ", – зазначили у Держприкордонкомітеті.

Коли один із них спробував звернутися по медичну допомогу, "польські військовослужбовці, які спостерігали за муками іноземця, просто посміхалися".

При цьому біженців "штовхають на такі кроки" відсутність реакції з боку Євросоюзу та жорстокість польської сторони, переконані у комітеті.

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Що відбувається на білорусько-польському кордоні

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – із службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • 23 листопада, близько 19:00, група більш ніж зі 100 агресивних іноземців силою намагалися прорвати кордон. У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.

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