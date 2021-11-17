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Лукашенко готов убрать мигрантов при одном условии

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 ноября, 17:35
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Лукашенко назвал условие, при котором завершит миграционный кризис
Лукашенко хочет, чтобы его официально признали президентом и отменили санкции
Лукашенко хочет, чтобы его официально признали президентом и отменили санкции / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. Об этом в интервью телеканалу ETV рассказала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

По ее словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.

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"Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства", – рассказала Лийметс.

Она отметила, что такой ультиматум Лукашенко выдвинул в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Лийметс отметила, что Эстония готова сохранить соглашение о санкциях, подготовленное министрами иностранных дел Евросоюза, и ввести новые санкции в отношении Беларуси.

"На наш взгляд, важно, чтобы ЕС оказывал свое влияние на Беларусь посредством действий", – сказала она, добавив, что новые санкции должны быть введены как можно скорее.

Переговоры Меркель и Лукашенко состоялся в понедельник и стал первым звонком с момента выборов в Беларуси.

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Европа раскритиковала переговоры

Телефонный разговор Меркель с Лукашенко вызвал резкую критику как в Германии, так и в Эстонии и Польше. Депутат фракции "зеленых" и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал эти переговоры "ужасным сигналом".

С критикой беседы Меркель с Лукашенко также выступил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. По его словам, и.о. канцлера ФРГ "тем самым признала Лукашенко легитимным президентом" Беларуси.

Санкции против Беларуси

15 ноября министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.

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Кроме того, Евросоюз обсуждает введение санкций против российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines. Ограничения должны ввести в рамках нового санкционного пакета против Беларуси, который готовят из-за миграционного кризиса. Авиакомпании при этом заподозрили в причастности к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь. В свою очередь в Turkish Airlines отметили, что непричастны к нелегальному потоку беженцев.

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