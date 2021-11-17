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"Не ждали оттуда удара": Кулеба рассказал, как Лукашенко "подложил свинью" Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 ноября, 13:41
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Россия может под видом беженцев отправить в Украину диверсантов, отмечает министр
Из-за Лукашенко у Украины могут быть новые проблемы. Коллаж "Сегодня"
Из-за Лукашенко у Украины могут быть новые проблемы. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси полностью подчинился планам Кремля по миграционному террору, чем создал угрозу прорыва мигрантов даже в Украину, которых Россия использует как гибридное оружие против стран. Об этом рассказал в эфире "1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он объяснил важность не пропустить миграционный поток на территорию Украины еще и тем, что Россия может этим воспользоваться и отправить к нам диверсантов под видом беженцев.

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"В Украине никогда не было ни одного человека, который мог бы себе представить ситуацию, что Беларусь станет угрозой для Украины. К сожалению, так получилось, что Александр Лукашенко сделал свой выбор и полностью подчинил свои действия интересам президента России Владимира Путина. Действительно, граница не укреплялась. Мы не ждали оттуда удара. Но сейчас усиленным темпом будут приложены все усилия по укреплению границы. Это будет и инженерное, и физическое присутствие, и обмен разведывательными данными – усиленная пограничная разведка. Все для того, чтобы максимально защитить нашу границу на северном фланге", – сказал Кулеба.

Украина уже готовится к возможному штурму мигрантов

  • В Украине все чаще стали говорить, что потоки нелегалов с польской границы Кремль может перенаправить в нашу страну. Проблема в том, что на границе с Беларусью Украина не имеет никакого заграждения. В связи с этим украинцев подготовят к возможному противостоянию с нелегалами – в приграничных с Беларусью областях проведут учения.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять по мигрантам, если те попытаются прорвать границу, поскольку украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности, а лишь штраф.
  • Тем временем чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Костенко раскритиковал НАТО и ЕС из-за мигрантов. По его мнению, сейчас Запад традиционно проявляет свою либеральную выжидательную позицию.

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