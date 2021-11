ЕС наказал режим Лукашенко новыми санкциями – СМИ

Евросоюз утвердил санкции против Беларуси. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

О каких именно санкциях идет речь, журналист не уточнил.

EU foreign ministers have now officially adopted the new sanctions criteria for #Belarus. they will also have political agreement today to impose more sanctions but the actual work to list ppl and entities will not be ready today.