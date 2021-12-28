Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Власть События

Саакашвили потерял сознание при переводе из госпиталя в тюрьму

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 01:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Врачи остановили перевод экс-президента Грузии из-за проблем с давлением
Саакашвили пытались забрать из госпиталя/Коллаж: "Сегодня"
Саакашвили пытались забрать из госпиталя/Коллаж: "Сегодня"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Реклама

Что случилось?

"Я виделась с Михеилом Саакашвили, и он сообщил, что представители пенитенциарной службы вошли к нему в палату и пытались его вывести из госпиталя. Саакашвили заявил, что он оказал сопротивление и в какой-то момент потерял сознание", — отметила представительница народного защитника Грузии Анна Джаниашвили.

Саакашвили имел очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экс-президента.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что вечером в понедельник его не впустили в госпиталь в Гори без объяснения причин.

Судьба Саакашвили

  • 1 октября президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет, задержали на территории страны. Он оказался сначала в тюрьме города Рустави.
  • Политик тут же назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку. Через три недели он уже похудел на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • Почти через два месяца после заключения 20 ноября ночью его перевезли в военный госпиталь в городе Гори, в связи с чем политик прекратил голодовку, начатую 48 дней назад. Отсюда его теперь возят на судебные заседания.
  • Перед переводом в лечебное учреждение Европейский суд по правам человека признал, что в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".
  • 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания иногда происходят столкновения полиции со сторонниками третьего президента Грузии.

Читайте также

  • Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили посетил в госпитале его бывший политический оппонент – четвертый президент Георгий Маргвелашвили.
  • Третий президент Грузии и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал украинских политиков объединиться перед угрозой из России.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

36 301

заболело за неделю в Украине

-24%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять