Саакашвили потерял сознание при переводе из госпиталя в тюрьму

Врачи остановили перевод экс-президента Грузии из-за проблем с давлением

Саакашвили пытались забрать из госпиталя/Коллаж: "Сегодня"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Что случилось?

"Я виделась с Михеилом Саакашвили, и он сообщил, что представители пенитенциарной службы вошли к нему в палату и пытались его вывести из госпиталя. Саакашвили заявил, что он оказал сопротивление и в какой-то момент потерял сознание", — отметила представительница народного защитника Грузии Анна Джаниашвили.

Саакашвили имел очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экс-президента.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что вечером в понедельник его не впустили в госпиталь в Гори без объяснения причин.

Судьба Саакашвили

1 октября президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет, задержали на территории страны. Он оказался сначала в тюрьме города Рустави .

. Политик тут же назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку. Через три недели он уже похудел на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией .

. Почти через два месяца после заключения 20 ноября ночью его перевезли в военный госпиталь в городе Гори, в связи с чем политик прекратил голодовку, начатую 48 дней назад . Отсюда его теперь возят на судебные заседания.

в городе Гори, в связи с чем политик прекратил голодовку, . Отсюда его теперь возят на судебные заседания. Перед переводом в лечебное учреждение Европейский суд по правам человека признал, что в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное" .

. 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания иногда происходят столкновения полиции со сторонниками третьего президента Грузии.

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