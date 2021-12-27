Помилование? К Саакашвили пришел бывший президент

Четвертый президент Грузии признал в Саакашвили "узника Путина"

Два бывших президента ждут встречи с действующим лидером / Коллаж "Сегодня"

Третьего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили посетил в госпитале его бывший политический оппонент – четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили. Несмотря на вражду в 2013 году политики нашли общий язык и теперь Маргвелашвили займется организацией их встречи с действующим президентом Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает местное агентство "Грузия online".

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Узник Путина

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи в Горийском военном госпитале с Саакашвили назвал его "заключенным Путина". "Один из важнейших интересов Путина состоит в том, чтобы Саакашвили был арестован грузинами и находился взаперти", – рассказал Маргвелашвили журналистам.

Пока Маргвелашвили отрицает, что идет подготовка к возможной амнистии Саакашвили. "Я не говорил с Михеилом Саакашвили об его помиловании. Мы говорили с ним о России, геополитике и тех вызовах, которые стоят перед страной. Об этом вопросе Михеил Саакашвили, наверное, говорит со своими юристами", – отметил политик.

На вопрос журналистов, планирует ли он в ближайшее время снова навестить коллегу, Маргвелашвили заявил, что пока для этого нет оснований.

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Встреча на троих

Сам Саакашвили был рад данной встрече и анонсировал визит к себе действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"У меня была действительно замечательная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, 4-м президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который посетил меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона... Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", – написал Саакашвили в своем телеграм-канале.

Судьба Саакашвили

1 октября президента Грузии (2004-2013 годы) Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет, задержали на территории страны. Он оказался сначала в тюрьме города Рустави.

Политик тут же назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку. Через три недели он уже похудел на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.

Почти через два месяца после заключения 20 ноября ночью его перевезли в военный госпиталь в городе Гори, в связи с чем политик прекратил голодовку, начатую 48 дней назад. Отсюда его теперь возят на судебные заседания.

Перед переводом в лечебное заведение Европейский суд по правам человека признал, что в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".

29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания иногда происходят столкновения полиции со сторонниками третьего президента Грузии.