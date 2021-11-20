Саакашвили привезли в госпиталь под Тбилиси на реанимобиле

Ради знаменитого узника в помещении медучреждения установили решетки

Третьего президента Грузии доставили без приключений / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который с сентября находится под арестом, доставлен в военный госпиталь в городе Гори.

Об этом сообщает местное агентство "Грузия online" со ссылкой на представителей оппозиционера.

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Долгая дорога

Как сообщают местные СМИ, Саакашвили привезли в Гори на реанимобиле. Автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов, добрались из тюрьмы N18 в Глданском районе Тбилиси до госпиталя в Гори за один час. Весь процесс прошел без инцидентов.

На окнах флигеля, в который поместили Саакашвили, установлены решетки. Кроме того, флигель окружен автобусами, чтобы журналисты не могли подойти к нему близко. Входы в госпиталь усилены полицией.

Обманули

Сразу после перевода Саакашивили в палату его представители заявили, что Минздрав Грузии нарушил обещание, согласно которому, личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили, и мать – Гиули Аласания, должны были встретить его в госпитале. Однако во время заселения Саакашвили в палату они находились возле госпиталя – в здание их впустили через 15 минут после приезда автоколонны, на которой привезли Саакашвили.

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Начал ли политик принимать пищу пока не сообщается.

Ситуация