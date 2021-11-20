Саакашвили привезли в госпиталь под Тбилиси на реанимобиле

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который с сентября находится под арестом, доставлен в военный госпиталь в городе Гори.
Об этом сообщает местное агентство "Грузия online" со ссылкой на представителей оппозиционера.
Долгая дорога
Как сообщают местные СМИ, Саакашвили привезли в Гори на реанимобиле. Автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов, добрались из тюрьмы N18 в Глданском районе Тбилиси до госпиталя в Гори за один час. Весь процесс прошел без инцидентов.
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На окнах флигеля, в который поместили Саакашвили, установлены решетки. Кроме того, флигель окружен автобусами, чтобы журналисты не могли подойти к нему близко. Входы в госпиталь усилены полицией.
Обманули
Сразу после перевода Саакашивили в палату его представители заявили, что Минздрав Грузии нарушил обещание, согласно которому, личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили, и мать – Гиули Аласания, должны были встретить его в госпитале. Однако во время заселения Саакашвили в палату они находились возле госпиталя – в здание их впустили через 15 минут после приезда автоколонны, на которой привезли Саакашвили.
Начал ли политик принимать пищу пока не сообщается.
Ситуация
- Накануне вечером Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку, начатую 48 дней назад.
- Врачи заявили после очередного обследования, что Саакашвили может в любой момент впасть в кому.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".