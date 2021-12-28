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Саакашвілі знепритомнів при переведенні зі шпиталю до в'язниці

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 01:28
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Лікарі зупинили переведення експрезидента Грузії через проблеми з тиском
Саакашвілі намагалися забрати зі шпиталю/Колаж: "Сьогодні"
Саакашвілі намагалися забрати зі шпиталю/Колаж: "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці.

Про це повідомиляє "Інтерфакс".

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Що сталося?

"Я бачилася з Міхеїлом Саакашвілі, і він повідомив, що представники пенітенціарної служби увійшли до нього в палату і намагалися його вивести зі шпиталю. Саакашвілі заявив, що він чинив опір і в якийсь момент знепритомнів", — зазначила представниця народного захисника Грузії Ганна Джаніашвілі.

Саакашвілі мав дуже високий тиск, у зв'язку з чим лікарі госпіталю призупинили переведення експрезидента.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що увечері у понеділок його не впустили до госпіталю у Горі без пояснення причин.

Доля Саакашвілі

  • 1 жовтня президента Грузії (2004-2013) Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років, затримали на території країни. Спочатку його запроторили до в'язниці міста Руставі.
  • Політик одразу назвав себе політичним в'язнем і оголосив голодування. Через три тижні він уже схуд на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою та дикцією.
  • Майже за два місяці після ув'язнення 20 листопада вночі його перевезли у військовий шпиталь у місті Горі, тоді політик припинив голодування, розпочате 48 днів тому. Звідси його тепер возять на судові засідання.
  • Перед переведенням до лікувального закладу Європейський суд з прав людини визнав, що у грузинській в'язниці Саакашвілі загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетна".
  • 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі іноді стаються сутички поліції з прихильниками третього президента Грузії.

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  • Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі відвідав у шпиталі його колишній політичний опонент – четвертий президент Георгій Маргвелашвілі.
  • Третій президент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі закликав українських політиків об’єднатися перед загрозою з Росії.

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