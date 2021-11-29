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Розпочався суд над Саакашвілі – на вулиці вже зіткнення (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 листопада, 11:33
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Прихильників Саакашвілі не пустили у двір міського суду
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. На суді також присутній обвинувачений екс-президент Міхеїл Саакашвілі. Про це пише Грузія Онлайн .

Біля будівлі судового органу відбулися сутички поліції та прихильників екс-президента.

У зв'язку з посиленням заходів безпеки представникам ЗМІ та протестувальникам сьогодні не дозволяють входити у двір.

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Незважаючи на заборону, кілька активістів змогли перелізти через паркан. В руках у них були троянди та прапори. Поліція спробувала вивести порушників з території, при цьому деякі з них чинили опір. Правоохоронці змушені були застосувати перцевий балончик.

Внаслідок інциденту постраждали кілька активістів та телеоператорів. Бригади швидкої допомоги знаходяться на місці та надають першу допомогу постраждалим.

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Через можливі провокації, до будівлі суду приїхав водомет, крім того було мобілізовано додаткові групи правоохоронців.
Нагадаємо, що сьогоднішній судовий процес пов'язаний розгоном мітингу 7 листопада, вторгнення в телеканал "Імеді" та захоплення парку Мтацмінда. У цій справі проходять Міхеїл Саакашвілі, Давид Кезерашвілі, Зураб Адеїшвілі, Гігі Угулава та Вано Мерабішвілі.

Саакашвілі судитимуть

Президент Центру "Емпатія" Маріам Джішкаріані заявила, що у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі діагностували синдром посттравматичного стресового розладу. Крім того, у нього виявили енцефалопатію, яка стала наслідком голодування. За словами Джишкаріані, колишній президент Грузії потребує стаціонарного лікування та реабілітації.

Ситуація

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