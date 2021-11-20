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Саакашвілі привезли до шпиталю під Тбілісі на реанімобілі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 листопада, 10:21
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Третього президента Грузії доставили без пригод / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який з вересня перебуває під арештом, доставлений у військовий шпиталь у місті Горі.

Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія online" із посиланням на представників опозиціонера.

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Довга дорога

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Саакашвілі привезли до Горі на реанімобілі. Автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин зі співробітниками правоохоронних органів дісталися з в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю в Горі за одну годину. Весь процес пройшов без інцидентів.

На вікнах флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановлені ґрати. Крім того, флігель оточений автобусами, щоби журналісти не могли підійти до нього близько. Входи до шпиталю посилені поліцією.

Обдурили

Відразу після переведення Саакашивілі до палати його представники заявили, що МОЗ Грузії порушило обіцянку, згідно з якою особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе, його адвокати Ніка Гварамія та Дмитро Садзаглішвілі, і мати – Гіулі Аласанія, мали зустріти його в госпіталі. Однак під час заселення Саакашвілі до палати вони перебували біля шпиталю – до будівлі їх впустили за 15 хвилин після приїзду автоколони, на якій привезли Саакашвілі.

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Чи почав політик приймати їжу поки не повідомляється.

Ситуація

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