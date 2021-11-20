Саакашвілі привезли до шпиталю під Тбілісі на реанімобілі

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який з вересня перебуває під арештом, доставлений у військовий шпиталь у місті Горі.
Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія online" із посиланням на представників опозиціонера.
Довга дорога
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Саакашвілі привезли до Горі на реанімобілі. Автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин зі співробітниками правоохоронних органів дісталися з в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю в Горі за одну годину. Весь процес пройшов без інцидентів.
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На вікнах флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановлені ґрати. Крім того, флігель оточений автобусами, щоби журналісти не могли підійти до нього близько. Входи до шпиталю посилені поліцією.
Обдурили
Відразу після переведення Саакашивілі до палати його представники заявили, що МОЗ Грузії порушило обіцянку, згідно з якою особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе, його адвокати Ніка Гварамія та Дмитро Садзаглішвілі, і мати – Гіулі Аласанія, мали зустріти його в госпіталі. Однак під час заселення Саакашвілі до палати вони перебували біля шпиталю – до будівлі їх впустили за 15 хвилин після приїзду автоколони, на якій привезли Саакашвілі.
Чи почав політик приймати їжу поки не повідомляється.
Ситуація
- Напередодні увечері Саакашвілі погодився на переведення до шпиталю в Горі, у зв'язку з чим припинив голодування, розпочате 48 днів тому.
- Лікарі заявили після чергового обстеження, що Саакашвілі може будь-якої миті впасти в кому.
- Цього тижня Європейський суд з прав людини визнав, що Саакашвілі, який перебуває вже другий місяць у грузинській в'язниці, загрожує безпосередній ризик незворотних збитків здоров'ю. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетної".