Европейский суд по правам человека признал угрозу жизни Саакашвили

Дело Саакашвили против Грузии получило статус приоритетного в ЕСПЧ

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Саакашвили против Грузии / Коллаж "Сегодня"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".

Об этом стало известно из пресс-релиза ЕСПЧ.

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Временные меры обеспечения

В сообщении сказано, что Европейский суд по правам человека решил принять временные меры по делу "Саакашвили против Грузии" (заявление № 54641/21) относительно состояния здоровья заявителя. Суд запросил у властей информацию о нынешнем состоянии здоровья. Суд требует обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему необходимую медицинскую помощь на период выхода из голодовки. Суд запросил план лечения заявителя, а также призвал заявителя прекратить голодовку.

ЕСПЧ дал властям Грузии на выполнение этих требований и на предоставление соответствующих отчетов два недели (до 24 ноября 2021 года).

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"Принимая данное решение ЕСПЧ, принял во внимание аргументы, приведенные в ходатайстве Михеила Саакашвили перевести его в многопрофильную гражданскую больницу, как рекомендовали медицинский консилиум и Омбудсманы Грузии и Украины", – говорится в заявлении.

Что происходит