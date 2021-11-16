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Европейский суд по правам человека признал угрозу жизни Саакашвили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 ноября, 22:07
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Дело Саакашвили против Грузии получило статус приоритетного в ЕСПЧ
ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Саакашвили против Грузии / Коллаж "Сегодня"
ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Саакашвили против Грузии / Коллаж "Сегодня"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".

Об этом стало известно из пресс-релиза ЕСПЧ.

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Временные меры обеспечения

В сообщении сказано, что Европейский суд по правам человека решил принять временные меры по делу "Саакашвили против Грузии" (заявление № 54641/21) относительно состояния здоровья заявителя. Суд запросил у властей информацию о нынешнем состоянии здоровья. Суд требует обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему необходимую медицинскую помощь на период выхода из голодовки. Суд запросил план лечения заявителя, а также призвал заявителя прекратить голодовку.

ЕСПЧ дал властям Грузии на выполнение этих требований и на предоставление соответствующих отчетов два недели (до 24 ноября 2021 года).

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"Принимая данное решение ЕСПЧ, принял во внимание аргументы, приведенные в ходатайстве Михеила Саакашвили перевести его в многопрофильную гражданскую больницу, как рекомендовали медицинский консилиум и Омбудсманы Грузии и Украины", – говорится в заявлении.

Что происходит

  • Вечером 16 ноября адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия, выйдя из пенитенциарного учреждения №18, заявил, что политику очень плохо: "У Михеила Саакашвили цвет лица был не таким, когда я входил несколько дней назад, он не был так слаб. Человек зашел, держась стены, реально не может нормально стоять на ногах".
  • Днем 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее не пустили к Саакашвили, объяснив это тем, что она не входит в число "визитеров" к заключенным, предусмотренных законами Грузии.
  • Денисова заявила, что получила информацию от грузинских врачей, что у Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог.
  • Днем ранее старший сын Саакашвили Эдуард распространил обращение, в котором требует, чтобы его отца перевели в гражданскую клинику.

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