Саакашвили не встает с кровати, врачей не пускают: последняя информация из тюрьмы

У Саакашвили появились новые проблемы со здоровьем, врача к нему не пускают

Саакашвили голодает с 1 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Минюст Грузии не пустил омбудсмена Людмилу Денисову к заключенному Михаилу Саакашвили объяснив это тем, что она не входит в "список визитеров" заключенных, которые предусмотрены грузинским законодательством. Об этом она написала в своем Facebook.

Саакашвили в связи с данным инцидентом направил ей письмо, в котором выразил благодарность за поддержку и рассказал о своем состоянии здоровья. Экс-президент Грузии назвал позором то, что Денисову не пустили к нему.

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Также он рассказал, что он не встает с кровати из-за плохого самочувствия.

"Три дня не встаю с кровати, давление все время прыгает от очень низкого до высокого. Когда оно очень сильно упало мне мой врач помог стабилизировать его лекарствами. Но после того, как его перестали пускать ко мне, я прекратил их принимать. В моей палате нет не только аппаратуры, но и звонка, чтобы вызвать врача", – сказал он.

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Как развивались события

Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

В знак солидарности с Саакашвили сейчас в Грузии девять депутатов парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" проводят голодовку, требуя перевести Саакашвили в обычную медклинику.