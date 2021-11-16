Денисовой отказали во встрече с Саакашвили, который уже рвет кровью: что происходит в тюрьме

Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову во вторник, 16 ноября, не пустили к заключенному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.
Об этом она сообщила в своем Telegram.
Омбудсмен говорит, что о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовится.
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"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михеила Саакашвили", – добавила Денисова.
В каком состоянии политик?
Омбудмен Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур.
Задержание Саакашвили
- Накануне новых выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он не был в стране восемь лет. СМИ опубликовали первые кадры ареста политика.
- Позже политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией. Он отказался от любой медицинской помощи.
- Консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
- Политика доставляли в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили. Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, указав: "Без комментариев". На входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, несколько человек буквально занесли Саакашвили в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.
Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.