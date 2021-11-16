Денисовой отказали во встрече с Саакашвили, который уже рвет кровью: что происходит в тюрьме

Состояние здоровья политика ухудшается

Денисова не смогла встретиться с Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову во вторник, 16 ноября, не пустили к заключенному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Об этом она сообщила в своем Telegram.

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Омбудсмен говорит, что о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовится.

"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михеила Саакашвили", – добавила Денисова.

В каком состоянии политик?

Омбудмен Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур.

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Задержание Саакашвили

Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.