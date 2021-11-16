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Саакашвілі не підіймається з ліжка, лікарів не пускають: остання інформація з в'язниці

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 листопада, 14:57
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У Саакашвілі з'явилися нові проблеми зі здоров'ям, лікаря до нього не пускають
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мін'юст Грузії не пустив омбудсмена Людмилу Денисову до Михайлу Саакашвілі пояснивши це тим, що вона не входить до списку візитерів ув'язнених, які передбачені грузинським законодавством. Про це вона написала у своєму Facebook.

Саакашвілі у зв'язку з цим інцидентом направив їй листа, в якому висловив подяку за підтримку та розповів про свій стан здоров'я. Екс-президент Грузії назвав ганьбою те, що Денисова не пустили до нього.

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Також він розповів, що він не встає з ліжка через погане самопочуття.

Три дні не встаю з ліжка, тиск весь час стрибає від дуже низького до високого. Нещодавно тис дуже сильно впав, мені мій лікар допоміг стабілізувати його пыгулками. Але після того, як його перестали пускати до мене, я припинив їх приймати. У моїй палаті немає не тільки апаратури, а й дзвінка, щоби викликати лікаря", – сказав він.

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Як розвивалися події

Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття затримали . У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ .

Політик на знак протесту оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією .

На знак солідарності із Саакашвілі зараз у Грузії дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" проводять голодування , вимагаючи перевести Саакашвілі у звичайну медклініку

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