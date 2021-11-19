Саакашвілі припинив голодування. Його переводять до військового шпиталю

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі у зв'язку з чим припинив голодування.
Про це повідомляє грузинська агенція Грузія online з посиланням на його адвоката.
Екс-президента Грузії сьогодні буде переведено з Глданської в'язниці до військового госпіталю Горі. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.
Далі по темі
Стан
Трохи раніше стало відомо, що нове обстеження заарештованого третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виявило у голодуючого політика серйозне захворювання мозку.
"У Михайла Саакашвілі розвинулося найважче ускладнення — непритомність внаслідок енцефалопатії Верніке. Для повної оцінки процесів, що протікають у головному мозку, необхідно МРТ-дослідження", – заявила уповноважений з прав людини Грузії Ніно Ломджарія.
Також грузинський омбудсмен зазначив, що лікарі не виключають того, що екс-президент будь-якої миті може впасти в кому і закликають негайно перевести його до багатопрофільної високотехнологічної лікарні.
Обстановка
- "Я поїду до Горійського шпиталю по побудованому мною автобану, я не збираюся миритися з незаконним ув'язненням і сподіваюся, що ви теж не змиритеся з цим", — йдеться у новому зверненні Саакашвілі, яке зачитав Ніка Гварамія біля пенітенціарної установи №18.
- Трохи раніше Держдепартамент США закликав владу Грузії дотримуватися прав екс-президента – забезпечити умови лікування та дозволити бути присутніми на судових слуханнях.
- Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Саакашвілі, який перебуває вже другий місяць у грузинській в'язниці, загрожує безпосередній ризик незворотних збитків здоров'ю. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетною".
- Дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" голодують разом із Саакашвілі.
- Тиждень тому грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе прилетів до Києва, щоб просити президента України Володимира Зеленського забрати голодуючого Міхеїла Саакашвілі до Києва.