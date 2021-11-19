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Саакашвілі припинив голодування. Його переводять до військового шпиталю

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 листопада, 20:15
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Раніше у політика виявили серйозне захворювання мозку
Вдень у низці міст Грузії пройшли багатолюдні мітинги на підтримку Саакашвілі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Вдень у низці міст Грузії пройшли багатолюдні мітинги на підтримку Саакашвілі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі у зв'язку з чим припинив голодування.

Про це повідомляє грузинська агенція Грузія online з посиланням на його адвоката.

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Екс-президента Грузії сьогодні буде переведено з Глданської в'язниці до військового госпіталю Горі. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.

Стан

Трохи раніше стало відомо, що нове обстеження заарештованого третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виявило у голодуючого політика серйозне захворювання мозку.

"У Михайла Саакашвілі розвинулося найважче ускладнення — непритомність внаслідок енцефалопатії Верніке. Для повної оцінки процесів, що протікають у головному мозку, необхідно МРТ-дослідження", – заявила уповноважений з прав людини Грузії Ніно Ломджарія.

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Також грузинський омбудсмен зазначив, що лікарі не виключають того, що екс-президент будь-якої миті може впасти в кому і закликають негайно перевести його до багатопрофільної високотехнологічної лікарні.

Обстановка

  • "Я поїду до Горійського шпиталю по побудованому мною автобану, я не збираюся миритися з незаконним ув'язненням і сподіваюся, що ви теж не змиритеся з цим", — йдеться у новому зверненні Саакашвілі, яке зачитав Ніка Гварамія біля пенітенціарної установи №18.
  • Трохи раніше Держдепартамент США закликав владу Грузії дотримуватися прав екс-президента – забезпечити умови лікування та дозволити бути присутніми на судових слуханнях.
  • Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Саакашвілі, який перебуває вже другий місяць у грузинській в'язниці, загрожує безпосередній ризик незворотних збитків здоров'ю. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетною".
  • Дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" голодують разом із Саакашвілі.
  • Тиждень тому грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе прилетів до Києва, щоб просити президента України Володимира Зеленського забрати голодуючого Міхеїла Саакашвілі до Києва.

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