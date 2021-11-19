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Саакашвили прекратил голодовку. Его переводят в военный госпиталь

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 ноября, 20:15
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Ранее у политика обнаружили серьезное заболевание мозга
Днем в ряде городов Грузии прошли многолюдные митинги в поддержку Саакашвили / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Днем в ряде городов Грузии прошли многолюдные митинги в поддержку Саакашвили / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори в связи с чем прекратил голодовку, начатую 48 дней назад.

Об этом сообщает грузинское агентство Грузия online со ссылкой на его адвоката.

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Экс-президент Грузии сегодня будет переведен из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Состояние

Чуть ранее стало известно, что новое обследование арестованного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили выявило у голодающего политика серъезное заболевание мозга.

"У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение — обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге необходимо МРТ-исследование", — заявила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.

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Также грузинский омбудсмен отметил, что врачи не исключают того, что экс-президент в любой момент может впасть в кому и призывают незамедлительно перевести его в многопрофильную высокотехнологичную больницу.

Обстановка

  • "Я поеду в Горийский госпиталь по построенному мной же автобану, я не собираюсь мириться с незаконным заключением и надеюсь, что вы тоже не смиритесь с этим", — говорится в новом обращении Саакашвили, которое зачитал Ника Гварамия около пенитенциарного учреждения №18.
  • Чуть ранее Госдепартамент США призвал власти Грузии соблюдать права экс-президента – обеспечить условия лечения и разрешить присутствовать на судебных слушаниях.
  • Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".
  • Девять депутатов парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" голодают вместе с Саакашвили.
  • Неделю назад грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе прилетел в Киев, чтобы просить президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили в Киев.

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