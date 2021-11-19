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"Має право на справедливий суд": США заступилися за Саакашвілі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 09:47
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Вашингтон нагадав про право експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі особисто бути присутнім на всіх слуханнях
Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс закликав владу Грузії дотримуватися прав Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"
Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс закликав владу Грузії дотримуватися прав Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Держдепартамент США закликає владу Грузії дотримуватися прав експрезидента Міхеїла Саакашвілі – забезпечити умови лікування та дозволити бути присутніми на судових слуханнях.

Про це йдеться у заяві голови пресслужби американського зовнішньополітичного відомства Неда Прайса

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"Ми уважно стежимо за тим, як поводяться з колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі з моменту його арешту 1 жовтня. Ми високо оцінюємо роботу Народного захисника Грузії щодо забезпечення нагляду, формування незалежної групи медиків для спостереження за станом здоров'я Саакашвілі та оцінки медичних засобів у тюремній лікарні. Ми закликаємо уряд Грузії поводитися із Саакашвілі справедливо та з гідністю, а також дослухатися до рекомендацій Народного захисника щодо належного лікування", – йдеться у заяві.

Держдепартамент США також "наполегливо закликає уряд Грузії забезпечити для Саакашвілі можливість відвідувати всі судові слухання щодо поточних кримінальних справ відповідно до міжнародного права".

"Саакашвілі має право на справедливий суд, що включає можливість особисто відвідувати судові слухання, якщо він направить відповідний запит", – зазначено в заяві Прайса.

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Затримання Саакашвілі

  • Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька кримінальних справ, які сам Саакашвілі вважає політичними. З дня затримання 1 жовтня на знак протесту він продовжує голодування.
  • 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці у місті Руставі до лікарні Глданської в'язниці. Захист експрезидента стверджує, що його обманом доставили до пенітенціарної установи, піддавши зверненню, що принижує гідність. Посилаючись на ризики безпеки та стан ув'язненого, Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії тричі відмовилася доставити ув'язненого на суд.
  • На 49-й день голодування Саакашвілі втратив свідомість у лікарні Глданської в'язниці, після чого його перевели в реанімацію.

Також нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав загрозу життю Саакашвілі.

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