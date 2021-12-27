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Помилування? До Саакашвілі прийшов колишній президент

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 грудня, 19:39
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Четвертий президент Грузії визнав у Саакашвілі "в'язня Путіна"
Двоє колишніх президентів чекають на зустріч з чинним лідером / Колаж "Сьогодні"
Двоє колишніх президентів чекають на зустріч з чинним лідером / Колаж "Сьогодні"

Третього президента Грузії та голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі відвідав у шпиталі його колишній політичний опонент – четвертий президент Георгій Маргвелашвілі. Незважаючи на ворожнечу у 2013 році політики порозумілися і тепер Маргвелашвілі займеться організацією їх зустрічі з чинним президентом Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія online".

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В'язень Путіна

Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі після зустрічі у Горійському військовому шпиталі із Саакашвілі назвав його "в'язнем Путіна". "Один з найважливіших інтересів Путіна полягає в тому, щоб Саакашвілі був заарештований грузинами і знаходився під замком", – розповів Маргвелашвілі журналістам.

Поки що Маргвелашвілі заперечує, що йде підготовка до можливої амністії Саакашвілі. "Я не говорив з Саакашвілі про його помилування. Ми говорили з ним про Росію, геополітику та ті виклики, які стоять перед країною. Про це питання Міхеїл Саакашвілі, напевно, говорить зі своїми юристами", – зазначив політик.

На запитання журналістів, чи планує він найближчим часом знову відвідати колегу, Маргвелашвілі заявив, що поки що для цього немає підстав.

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Зустріч на трьох

Сам Саакашвілі був радий цій зустрічі та анонсував візит до себе чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

"У мене була справді чудова зустріч зі своїм колишнім політичним ворогом та наступником, 4-м президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, який відвідав мене у камері тюремної лікарні. Така зустріч стала безпрецедентним кроком примирення, надзвичайно незвичайним для нашого регіону", – написав Саакашвілі в своєму телеграм-каналі.

Доля Саакашвілі

  • 1 жовтня президента Грузії (2004-2013 роки) Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років, затримали на території країни. Спочатку його запроторили до в'язниці міста Руставі.
  • Політик у ту ж мить назвав себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Через три тижні він уже схуд на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою та дикцією.
  • Майже за два місяці після ув'язнення 20 листопада вночі його перевезли у військовий шпиталь у місті Горі, у зв'язку з чим політик припинив голодування, розпочате 48 днів тому. Звідси його тепер возять на судові засідання.
  • Перед переведенням до лікувального закладу Європейський суд з прав людини визнав, що у грузинській в'язниці Саакашвілі загрожує безпосередній ризик незворотних збитків. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетне".
  • 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі іноді трапляються сутички поліції з прихильниками третього президента Грузії.

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