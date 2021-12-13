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"Я був дуже близьким до смерті": Саакашвілі розповів, за що йому мстить Путін

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
13 грудня, 09:34
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Політик опублікував нове звернення до українців
Міхеїл Саакашвілі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Міхеїл Саакашвілі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців по підтримку. Він розповів про тортури та знущання у в'язниці.

Відповідний лист з'явився на сторінці політика у Facebook.

"Я вже кілька місяців перебуваю в катівнях грузинського олігарха Іваншвілі, який закрив мене за наказом Володимира Путіна. Путін мститься за те, що я не дав йому захопити мою країну у 2008 році, що провів найуспішніші реформи в Грузії та почав допомагати проводити їх в Україні. За те, що завадив його планам в Одесі", – написав Саакашвілі.

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Політик нагадав, що голодував 50 днів.

"Мене били, катували протягом кількох тижнів (це все документовано Amnesty International), українським та грузинським Омбудсманами, і кадри побиття були опубліковані. Я був дуже близьким до смерті. Коли у в'язниці після катувань знепритомнів протягом двадцяти хвилин був у напів коматозному стані – мене врятувала реаніматолог, яка випадково опинилася поруч", – зазначив він.

Саакашвілі заявив, що попри все, він тримається.

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"Незважаючи на всі тортури та повністю політичні зрежисовані процеси (це оцінка Амнесті та інших компетентних організацій) – я не зламався. Найбільше для мене було образою, коли на численній акції на мою підтримку поліція полювала за українськими прапорами і з розлюченістю їх топтала. Я звертаюся до вас за підтримкою. Приєднуйтесь до кампанії #FreeMisha на Фейсбук, наклейками на машинах та будинках! Люблю вас!" – підсумував експрезидент Грузії.

Затримання Саакашвілі

  • Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька справ, які сам Саакашвілі вважає політичними.
  • Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
  • 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі відбулися сутички поліції та прихильників експрезидента.
  • Також Саакашвілі із суду звернувся до українців.
  • Крім того, політику влаштували психотропне катування у лікарні. Саакашвілі дають препарати, які не прописували, його стан погіршується.

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