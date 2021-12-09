"Мені врятували життя": Саакашвілі розповів, як йому допомогли з України

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, у якого продовжуються проблеми у в'язниці, заявив, що підтримка з боку української влади врятувала йому життя, коли він був на межі смерті
Про це він розповів у інтерв'ю НВ.
За його словами, він не говорив президенту України про поїздку до Грузії.
"Про це я відверто говорив у всіх публічних виступах. Просто, коли мені довелося терміново виїхати, президент був ще в США або на шляху зі США в Україну — це по-перше. А по-друге, гадаю, було б неправильно перекладати на плечі президента відповідальність за моє рішення", – каже Саакашвілі.
Політик зазначив, що Україна вже зробила багато – врятувала від смерті у в'язниці
"Президент Зеленський зателефонував до Тбілісі. Єрмак регулярно влаштовує наради щодо цього. Дуже активна омбудсмен Денісова. Всі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування та тортур. І (грузинська) влада явно йшла на вбивство", – сказав Саакашвілі.
На слова журналістів, мовляв, політик відмовлявся від екстрадиції в Україну, якби це було можливо, він відповів: "Я такого не заявляв ніколи".
Зазначимо, що це перше інтерв'ю Саакашвілі за час перебування у грузинській в'язниці. Але воно відбувалося незвичайним способом: політик відповідав на запитання, передаючи листи.
Як там справи Саакашвілі?
- Українсько-грузинський політик продовжує проходити лікування у військовому шпиталі у Горі після тривалого голодування у в'язниці. Днями його особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявляв, що Саакашвілі хотіли накачати десятикратною дозою снодійного.
- А напередодні самопочуття політика погіршилося, він не зможе бути присутнім на найближчому засіданні суду. При цьому він оголосив новий протест і переміг.
- Також Саакашвілі брав участь у судовому процесі. Він прямо із зали суду звернувся до українців.