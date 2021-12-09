Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Зоря - Буде-Глімт: онлайн 💡 Заборона пакетів 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

"Мені врятували життя": Саакашвілі розповів, як йому допомогли з України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
9 грудня, 16:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик не хотів підставляти Зеленського і не розповів йому про поїздку до Грузії
Саакашвілі вдячний Україні за допомогу. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі вдячний Україні за допомогу. Колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, у якого продовжуються проблеми у в'язниці, заявив, що підтримка з боку української влади врятувала йому життя, коли він був на межі смерті

Про це він розповів у інтерв'ю НВ.

Реклама

За його словами, він не говорив президенту України про поїздку до Грузії.

"Про це я відверто говорив у всіх публічних виступах. Просто, коли мені довелося терміново виїхати, президент був ще в США або на шляху зі США в Україну — це по-перше. А по-друге, гадаю, було б неправильно перекладати на плечі президента відповідальність за моє рішення", – каже Саакашвілі.

Політик зазначив, що Україна вже зробила багато – врятувала від смерті у в'язниці

Реклама

"Президент Зеленський зателефонував до Тбілісі. Єрмак регулярно влаштовує наради щодо цього. Дуже активна омбудсмен Денісова. Всі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування та тортур. І (грузинська) влада явно йшла на вбивство", – сказав Саакашвілі.

На слова журналістів, мовляв, політик відмовлявся від екстрадиції в Україну, якби це було можливо, він відповів: "Я такого не заявляв ніколи".

Зазначимо, що це перше інтерв'ю Саакашвілі за час перебування у грузинській в'язниці. Але воно відбувалося незвичайним способом: політик відповідав на запитання, передаючи листи.

Реклама
Відповідь Саакашвілі журналістам. Фото: "НВ"

Як там справи Саакашвілі?

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.22

Російський рубль (₽)

0.3693

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

68 485

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти