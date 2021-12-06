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Саакашвілі хотіли накачати десятикратною дозою снодійного

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 грудня, 09:55
В закладинки
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За словами лікаря, політик хворіє і зараз виявляє явну слабкість
Міхеїл Саакашвілі у суді. Фото: колаж "Сьогодні"
Міхеїл Саакашвілі у суді. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишньому президентові Грузії Міхеїлу Саакашвілі лікарі в Руставській в'язниці прописали досить високі дози психотропних препаратів, в яких не було необхідності. Зокрема, йдеться про один із нейролептиків, які використовуються для лікування психозу.

Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе.

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Цей препарат фігурує у медичній карті 12-ї установи Руставі, а також у медичній документації Горійської лікарні.

Керівник грузинського Центру "Емпатія" лікар Маріам Джишкаріані каже, що неналежне використання психотропних препаратів у пенітенціарному закладі оцінюється як фармакологічні тортури.

Ніколоз Кіпшидзе каже, що згідно з історією хвороби, яку він особисто бачив, дозу планувалося збільшити приблизно вдесятеро. За його словами, якби Міхеїл Саакашвілі прийняв препарат у підвищених дозах, він не зміг би виступити на суді.

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"Ці ліки прописали в клініці Руставі. Це було снодійне. Ми перестали приймати ці ліки у п'ятницю перед першим слуханням. Я на власні очі бачив історію про те, що дози планувалося збільшити. Було прописано приблизно десятикратну дозу. Вважається, що це доза вища за середню і може призвести до більшої слабкості та тяжчого стану. Якби він прийняв ці підвищені дози, він не зміг би з'явитися до суду. Ці дози призначив психіатр Горійської лікарні. Я не знаю, хто це був", – сказав особистий лікар Саакашвілі.

За його словами, стан здоров'я Михайла Саакашвілі не дозволяє його повторно перевести у виправну колонію №12 Руставі.

Затримання Саакашвілі

  • Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька справ, які сам Саакашвілі вважає політичними.
  • Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
  • 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі відбулися сутички поліції та прихильників експрезидента.
  • Також Саакашвілі із суду звернувся до українців.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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