Саакашвілі оголосив новий протест і переміг – чого досяг політик

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який проходить лікування у військовому шпиталі в Горі після тривалого голодування у в'язниці, вдався до нового протесту і досяг успіху.
Про це повідомляє місцеве інформагентство Грузія online з посиланням на адвоката політика Димитрі Садзаглішвілі.
Протест
За словами адвоката, Саакашвілі напередодні увечері оголосив акцію протесту та припинив приймати ліки. Таким чином він вимагав увімкнути йому телевізор.
"Протест Міхеїла Саакашвілі був викликаний тим, що напередодні представники пенітенціарної служби заявили йому, що за зламану в листопаді в тюремній лікарні копійчану пластмасову деталь він піддається дисциплінарному стягненню в госпіталі в Горі і йому відключають телевізор, а також не допустять відвідувачів", – розповів адвокат.
Садзаглішвілі уточнив, що колишній президент Грузії вдарив у апарат для вимірювання тиску з метою самооборони, коли медперсонал тюремної лікарні збирався провести "медичні маніпуляції" проти його волі.
"Після різкого протесту Саакашвілі пенітенціарна служба увімкнула телевізор у палаті", – додав Садзаглішвілі.
Ув'язнення Саакашвілі
- Нагадаємо, громадянин України Саакашвілі прибув на батьківщину у жовтні, через вісім років після того, як його партія програла вибори політичній силі олігарха Бідзіни Іванішвілі.
- Метою приїзду було прагнення підтримати свою партію "Єдиний національний рух" на місцевих виборах. Проте через день після незаконного перетину кордону Грузії Саакашвілі заарештували.
- Опинившись у в'язниці, Саакашвілі оголосив голодування і за кілька тижнів у нього почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- 8 грудня член "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе відвідала Саакашвілі у Горійському військовому шпиталі. За підсумками опозиціонерка заявила: "У Саакашвілі був високий артеріальний тиск, він не може самостійно пересуватися, не відчуває твердості, йому важко ходити. Думаю, завтра він не зможе бути присутнім на засіданні суду, через це він дуже засмучений".