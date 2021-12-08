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Саакашвили объявил новый протест и победил – чего добился политик

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 декабря, 21:23
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Самочувствие политика ухудшилось, он не сможет присутствовать на ближайшем заседании суда
На ближайшее заседание суда Саакашвили не сможет прийти самостоятельно / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На ближайшее заседание суда Саакашвили не сможет прийти самостоятельно / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, проходящий в военном госпитале в Гори лечение после продолжительной голодовки в тюрьме, прибег к новому протесту и добился успеха.

Об этом сообщает местное информагентство Грузия online со ссылкой на адвоката политика Димитри Садзаглишвили.

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Протест

По словам адвоката, Саакашвили накануне вечером объявил акцию протеста и прекратил принимать лекарства. Таким образом он требовал включить ему телевизор.

"Протест Михеила Саакашвили был вызван тем, что накануне представители пенитенциарной службы заявили ему, что за сломанную в ноябре в тюремной больнице копеечную пластмассовую деталь он подвергается дисциплинарному взысканию в госпитале в Гори и ему отключают телевизор, а также ограничивают встречи с посетителями", – рассказал адвокат.

Садзаглишвили уточнил, что бывший президент Грузии ударил по аппарату для измерения давления с целью самообороны, когда медперсонал тюремной больницы собирался провести "медицинские манипуляции" против его воли.

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"После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате", – добавил Садзаглишвили.

Заточение Саакашвили

  • Напомним, гражданин Украины Саакашвили прибыл на родину в октябре, через восемь лет после того, как его партия проиграла выборы политической силе олигарха Бидзины Иванишвили.
  • Целью приезда было стремление поддержать свою партию "Единое национальное движение" на местных выборах. Однако через день после незаконного пересечения границы Грузии Саакашвили арестовали.
  • Оказавшись в тюрьме, Саакашвили объявил голодовку и через несколько недель у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • 8 декабря член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе посетила Саакашвили в Горийском военном госпитале. По итогу оппозиционер заявила: "У Саакашвили было высокое артериальное давление, он не может самостоятельно передвигаться, он не чувствует твердости, ему трудно ходить. Думаю, завтра он не сможет присутствовать на заседании суда, из-за этого он очень расстроен".

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