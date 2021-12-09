"Мне спасли жизнь": Саакашвили рассказал, как ему помогли из Украины

Политик не хотел подставлять Зеленского и не рассказал ему о поездке в Грузию

Саакашвили благодарен Украине з помощь. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, у которого продолжаются проблемы в тюрьме, заявил, что поддержка со стороны украинских властей спасла ему жизнь, когда он был на грани смерти.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

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По его словам, он не говорил президенту Украины о поездке в Грузию.

"Об этом я открыто говорил во всех публичных выступлениях. Просто, когда мне пришлось срочно выехать, президент был еще в США или по пути из США в Украину — это во-первых. А во-вторых, думаю было бы неправильно перекладывать на плечи президента ответственность за мое решение", – говорит Саакашвили.

Политик отметил, что Украина уже сделала много – спасла от смерти в тюрьме

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"Президент Зеленский позвонил в Тбилиси. Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу. Очень активна омбудсмен Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодания и пыток. И (грузинская) власть явно шла на убийство", – сказал Саакашвили.

На слова журналистов, мол, политик отказывался от экстрадиции в Украину, если бы это было возможно, он ответил: "Я такого не заявлял никогда".

Отметим, что это первое интервью Саакашвили за время нахождения в грузинской тюрьме. Но оно происходили необычным способом: политик отвечал на вопросы, передавая письма.

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Ответ Саакашвили журналистам. Фото: "НВ"

Как там дела у Саакашвили?