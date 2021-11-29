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"Я знал, что меня могут убить": Саакашвили из суда обратился к украинцам

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 ноября, 14:55
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Сегодня было жарко не только в суде, но и на улице – сторонники Михо пошли на столкновения
Саакашвили передал привет украинцам. Коллаж "Сегодня"
Саакашвили передал привет украинцам. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили из суда обратился к украинцам, а также отказался признать правосудие Грузии.

Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания в Тбилисском суде.

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"Я хочу проинформировать вас (украинцев) о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен" ,- сказал он.

Саакашвили объяснил, что бросил престижную и высокооплачиваемую работу в Украине из большой любви к Грузии и он отлично представлял, что его может ждать на родине.

"Я отложил все в сторону, отказался – по крайней мере временно, — и приехал. Я точно знал, что меня могут убить по дороге или когда я приеду … Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", – заявил политик.

Суд над Саакашвили

  • Сегодняшний судебный процесс связан с делом, в котором Михеил Саакашвили, Давид Кезерашвили, Зураб Адеишвили, Гиги Угулава и Вано Мерабишвили обвиняются в разгоне митинга, вторжении на телеканал "Имеди" и захвате парка Мтацминда.
  • Накануне врачи диагностировали у Саакашвили психическое расстройство, хотя оно не помешало принять ему участие в суде. Но все же бывший президент Грузии нуждается в стационарном лечении.
  • На днях Саакашвили записал обращение к грузинскому народу, в котором заявил, что Путин делает все для его ликвидации, но руками грузинских властей.

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