"Я знал, что меня могут убить": Саакашвили из суда обратился к украинцам

Сегодня было жарко не только в суде, но и на улице – сторонники Михо пошли на столкновения

Саакашвили передал привет украинцам. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили из суда обратился к украинцам, а также отказался признать правосудие Грузии.

Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания в Тбилисском суде.

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"Я хочу проинформировать вас (украинцев) о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен" ,- сказал он.

Саакашвили объяснил, что бросил престижную и высокооплачиваемую работу в Украине из большой любви к Грузии и он отлично представлял, что его может ждать на родине.

"Я отложил все в сторону, отказался – по крайней мере временно, — и приехал. Я точно знал, что меня могут убить по дороге или когда я приеду … Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", – заявил политик.

Суд над Саакашвили