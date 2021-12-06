Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Плохо видит и слышит. Саакашвили устроили психотропную пытку в больнице

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
6 декабря, 14:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Саакашвили дают препараты, которые ему не прописывали, его состояние ухудшается
Ясько рассказала о состоянии здоровья Саакашвили
Ясько рассказала о состоянии здоровья Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Главе Исполнительного комитета реформ Украины Михеилу Саакашвили давали препараты, в которых он не нуждается. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

"На выходных я имела возможность посетить Михаила Саакашвили. Но стал известен один жуткий факт. В течение нескольких недель Михаилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и психологическое состояние", – рассказала она.

По ее словам, ни она, ни мама Михеила, ни его личный врач, не знали, что ему приписали несколько недель назад, который якобы должен был помочь ему со сном.

Реклама

"Оказалось, что независимый и его личный врач узнали, что Саакашвили давали психотропный препарат, который ему не приписывали. Этот препарат ему начали давать, когда он был еще в тюрьме в Рустави, и последние две недели ему увеличили дозу", – отметила.

Ясько отметила, что дозу планировали увеличивать, пока он не потерял бы слух, зрение и т.д.

"Сейчас у него серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья", – сказала она.

Также она считает, что Саакашвили хотят убить, психологически, политически, и, к сожалению, для этого используются все возможные методы.

Ранее сообщалось, что в Руставской тюрьме прописали довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости. В частности, речь идет об одном из нейролептиков, используемых для лечения психоза.

Реклама

Пытки над Саакашвили

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщала, что Саакашвили подвергается пыткам.

"Член оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе установил, что у стен военного госпиталя в городе Гори, где находится Михаил, системно размещают автомобиль, излучающий электромагнитные волны. Они вызывают психические расстройства и в общем деструктивно влияют на здоровье, в случае системного использования – приводят к летальным исходам", – отметила нардеп.

По ее словам, излучение опасно для всех в радиусе 100 метров.

С чего вся началось

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

ведущий редактор раздела "Власть"

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук Зеленского держат в страхе! На Банковой группа "кротов" – названы фамилии Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Майдан против Зеленского: будут ли еще походы на Банковую и ждать ли перевыборов Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

74 128

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять