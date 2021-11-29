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"Я знав, що мене можуть вбити": Саакашвілі із суду звернувся до українців

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 листопада, 14:55
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Саакашвілі передав вітання українцям. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі передав вітання українцям. Колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі із суду звернувся до українців, а також відмовився визнати правосуддя Грузії.

Про це він сказав під час сьогоднішнього засідання у Тбіліському суді.

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"Я хочу поінформувати вас (українців) про те, що стосовно мене використовували тортури та нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цього в Україні. Я дуже вам вдячний", – сказав він.

Саакашвілі пояснив, що кинув престижну та високооплачувану роботу в Україні з великої любові до Грузії і він чудово уявляв, що на нього може чекати на батьківщині.

"Я відклав все у бік, відмовився – принаймні тимчасово, – і приїхав. Я точно знав, що мене можуть убити дорогою або коли я приїду... Я не визнаю прокуратури та грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною наперед написаної комедії", – заявив політик.

Суд над Саакашвілі

  • Сьогоднішній судовий процес пов'язаний із справою, в якій Міхеїл Саакашвілі, Давид Кезерашвілі, Зураб Адеїшвілі, Гігі Угулава та Вано Мерабішвілі звинувачуються у розгоні мітингу, вторгненні на телеканал "Імеді" та захопленні парку Мтацмінда.
  • Напередодні лікарі діагностували у Саакашвілі психічний розлад, хоч він не завадилв взяти йому участь у суді. Але все ж таки колишній президент Грузії потребує стаціонарного лікування.
  • Днями Саакашвілі записав звернення до грузинського народу, в якому заявив, що Путін робить все для його ліквідації, але руками грузинської влади.

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