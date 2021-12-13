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"Я был очень близок к смерти": Саакашвили рассказал, за что ему мстит Путин

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
13 декабря, 09:34
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Политик опубликовал новое обращение к украинцам
Михеил Саакашвили (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Михеил Саакашвили (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к украинцам за поддержкой. Он рассказал о пытках и издевательствах в тюрьме.

Соответствующее письмо появилось на странице политика в Facebook.

"Я уже несколько месяцев нахожусь в застенках грузинского олигарха Иваншвили, закрывшего меня по приказу Владимира Путина. Путин мстит за то, что я не дал ему захватить мою страну в 2008 году, что провел успешные реформы в Грузии и стал помогать проводить их в Украине. За то, что помешало его планам в Одессе", – написал Саакашвили.

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Политик напомнил, что голодал 50 дней.

"Меня избивали, пытали в течение нескольких недель (это все документировано Amnesty International), украинским и грузинским омбудсманами, и кадры избиения были опубликованы. Я был очень близок к смерти. Когда в тюрьме после пыток потерял сознание в течение двадцати минут был в полукоматозном состоянии – меня спасла случайно оказавшаяся рядом реаниматолог", – отметил он.

Саакашвили заявил, что несмотря ни на что, он держится.

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"Несмотря на все пытки и полностью политические срежиссированные процессы (это оценка Амнести и других компетентных организаций) – я не сломался. Больше всего для меня было оскорблением, когда на многочисленной акции в мою поддержку полиция охотилась за украинскими флагами и с яростью их топтала. Я обращаюсь к вам за поддержкой. Присоединяйтесь к кампании #FreeMisha на Facebook, наклейками на машинах и домах! Люблю вас!" – подытожил экс-президент Грузии.

Задержание Саакашвили

  • Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими.
  • После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией. Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.
  • 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания произошли столкновения полиции и сторонников экс-президента.
  • Также Саакашвили из суда обратился к украинцам.
  • Кроме того, политику устроили психотропную пытку в больнице. Саакашвили дают препараты, которые ему не прописывали, его состояние ухудшается.

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