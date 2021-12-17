"Україна у небезпеці!" – новий лист Саакашвілі із тривожною заявою

Третій президент Грузії попередив українських політиків

Міхеїл Саакашвілі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі закликав українських політиків об’єднатися перед загрозою з Росії. Це Саакашвілі зробив у листі, який передав для українців із ув'язнення в Грузії.

Лист був зачитаний у прямому ефірі у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Лист Саакашвілі

"Україна у небезпеці! На кордоні безпрецедентна концентрація ворожих сил Росії. Захід уже сказав, що у військових діях не братиме участі, але вже сказав, що у разі військового вторгнення будуть в основному серйозні економічні санкції. Чи достатньо вони для того, щоб зупинити Путіна? Не впевнений. Але точно знаю, що його зупинить лише впевненість та єдність народу України. Рішучості українцям не позичати. Я неодноразово переконувався, що президент Володимир Зеленський не має жодного страху перед Путіним. Що у нашому регіоні є унікальною якістю. І немає такого страху у бійців у траншеях та серед резервістів. Але, на жаль, з єдністю все набагато складніше. І мені дуже боляче спостерігати, як українські політики з різних боків і серед них багато моїх друзів просто послаблюють країну своєю роз'єднаністю та поляризація посилюється" , – написав Саакашвілі.

Саакашвілі написав листа для українців та політиків України

У в'язниці на батьківщині