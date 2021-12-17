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Третій рік Зеленського та хто бере хабарі у Раді: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
17 грудня, 15:48
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Гості програми також поговорять про те, як у нас зі свободою слова в Україні через 30 років після розпаду СРСР

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять третій рік Володимира Зеленського на посаді президента і як змінилася країна при ньому.

Гості студії також планують обговорити зарплати депутатів у конвертах, і хто отримує по 20 000 доларів на місяць.

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До того ж, політики та експерти поговорять про свободу слова в Україні через 30 років після розпаду СРСР.

Гостями студії стане:

  • керівник Офісу Президента України (2019-2020) Андрій Богдан;
  • голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021), народний депутат, позафракційний Дмитро Разумков;
  • прем'єр-міністр України (2007-2010), лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
  • прем'єр-міністр України (2014-2016), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк;
  • прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман;
  • прем'єр-міністр України (2019-2020) Олексій Гончарук;
  • співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
  • голова партії "Сила та Честь", голова СБУ (2003–2005) Ігор Смешко;
  • один із засновників Народного руху на Донбасі Ілля Шутов;
  • депутат Верховної Ради України шести скликань, дисидент, засновник газети "Голос Карпат" Ярослав Кендзьор;
  • організатор друку самвидаву з усіх республік СРСР Пятрос Вайтєкунас;
  • співробітник редакції газети "Набат" Олексій Алмазов;
  • радянський дисидент Олександр Подрабінек.

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Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
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7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
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