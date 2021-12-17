Третій рік Зеленського та хто бере хабарі у Раді: "Свобода слова Савіка Шустера"

Гості програми також поговорять про те, як у нас зі свободою слова в Україні через 30 років після розпаду СРСР

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять третій рік Володимира Зеленського на посаді президента і як змінилася країна при ньому.

Гості студії також планують обговорити зарплати депутатів у конвертах, і хто отримує по 20 000 доларів на місяць.

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До того ж, політики та експерти поговорять про свободу слова в Україні через 30 років після розпаду СРСР.

Гостями студії стане: