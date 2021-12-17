Третій рік Зеленського та хто бере хабарі у Раді: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять третій рік Володимира Зеленського на посаді президента і як змінилася країна при ньому.
Гості студії також планують обговорити зарплати депутатів у конвертах, і хто отримує по 20 000 доларів на місяць.
До того ж, політики та експерти поговорять про свободу слова в Україні через 30 років після розпаду СРСР.
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Гостями студії стане:
- керівник Офісу Президента України (2019-2020) Андрій Богдан;
- голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021), народний депутат, позафракційний Дмитро Разумков;
- прем'єр-міністр України (2007-2010), лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
- прем'єр-міністр України (2014-2016), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк;
- прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман;
- прем'єр-міністр України (2019-2020) Олексій Гончарук;
- співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
- голова партії "Сила та Честь", голова СБУ (2003–2005) Ігор Смешко;
- один із засновників Народного руху на Донбасі Ілля Шутов;
- депутат Верховної Ради України шести скликань, дисидент, засновник газети "Голос Карпат" Ярослав Кендзьор;
- організатор друку самвидаву з усіх республік СРСР Пятрос Вайтєкунас;
- співробітник редакції газети "Набат" Олексій Алмазов;
- радянський дисидент Олександр Подрабінек.