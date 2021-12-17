Третий год Зеленского и кто берет взятки в Раде: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости программы также поговорят о том, как у нас со свободой слова в Украине спустя 30 лет после распада СССР

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят третий год Владимира Зеленского на посту президента и как изменилась страна при нем.

Гости студии также планируют обсудить зарплаты депутатов "в конвертах", и кто получает по 20 000 долларов в месяц.

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Кроме того, политики и эксперты поговорят о свободе слова в Украине спустя 30 лет после распада СССР.

Гостями студии станет: