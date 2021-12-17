Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Власть События

Третий год Зеленского и кто берет взятки в Раде: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
17 декабря, 15:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гости программы также поговорят о том, как у нас со свободой слова в Украине спустя 30 лет после распада СССР

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят третий год Владимира Зеленского на посту президента и как изменилась страна при нем.

Гости студии также планируют обсудить зарплаты депутатов "в конвертах", и кто получает по 20 000 долларов в месяц.

Реклама

Кроме того, политики и эксперты поговорят о свободе слова в Украине спустя 30 лет после распада СССР.

Гостями студии станет:

  • руководитель Офиса Президента Украины (2019–2020) Андрей Богдан;
  • председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021), народный депутат, внефракционный Дмитрий Разумков;
  • премьер-министр Украины (2007–2010), лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
  • премьер-министр Украины (2014–2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк;
  • премьер-министр Украины (2016–2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
  • премьер-министр Украины (2019–2020) Алексей Гончарук;
  • сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005) Игорь Смешко;
  • один из основателей Народного движения на Донбассе Илья Шутов;
  • депутат Верховной Рады Украины шести созывов, диссидент, основатель газеты "Голос Карпат" Ярослав Кендзер;
  • организатор печати самиздата из всех республик СССР Пятрас Вайтекунас;
  • сотрудник редакции газеты "Набат" Алексей Алмазов;
  • советский диссидент Александр Подрабинек.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураев Мураев
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Арсений Яценюк Арсений Яценюк
3,1
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

53 362

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять