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"Украина в опасности!" – новое письмо Саакашвили с тревожным заявлением

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 декабря, 22:11
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Третий президент Грузии предупредил украинских политиков
Михеил Саакашвили (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Михеил Саакашвили (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили призвал украинских политиков объединиться перед угрозой из России. Это Саакашвили сделал в письме, которое передал для украинцев из заключения в Грузии.

Письмо было зачитано в прямом эфире в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Письмо Саакашвили

"Украина в опасности! У границ беспрецедентная концентрация вражеских сил России. Запад уже сказал, что в военных действиях участвовать не будет, но уже сказал, что в случае военного вторжения будут в основном серьезные экономические санкции. Достаточны ли они для того, чтобы остановить Путина? Не уверен. Но точно знаю, что его остановит только уверенность и единство народа Украины. Решимости украинцам не занимать. Я неоднократно убеждался, что у президента Владимира Зеленского нет никакого страха перед Путиным. Что в нашем регионе является уникальным качеством. И нет такого страха у бойцов в траншеях и среди резервистов. Но, к сожалению, с единством все гораздо сложнее. И мне очень больно наблюдать, как украинские политики с разных сторон и среди них много моих друзей просто ослабляют страну своей разобщенностью и поляризация усугубляется", – написал Саакашвили.

Саакашвили написал письмо для украинцев и политиков Украины

В застенках на родине

  • Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими.
  • После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией. Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.
  • 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания произошли столкновения полиции и сторонников экс-президента.
  • Кроме того, политику устроили психотропную пытку в больнице. Ему дают препараты, которые ему не прописывали, его состояние ухудшается.

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