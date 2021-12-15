Саакашвили может стать инвалидом – врач

Невролог рассказал, как спасти экс-президента Грузии

Саакашвили надо отправлять на лечение за границу. Фото: коллаж "Сегодня"

Врач-невролог Отар Тоидзе из медицинского центра "Эмпатия" в Грузии считает, что бывшего президента страны Михеила Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, иначе его состояние ухудшится, и это приведет к плачевным последствиям.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Сейчас у Михеила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили", – сказал Тоидзе.

Он добавил, что медицинский центр "Эмпатия" сделал несколько запросов в зарубежные клиники о возможности лечения Саакашвили, но пока договоренности ни с одной больницей нет.

"Клинику надо подобрать в соответствии с состоянием пациента и с его согласия. Мы направили письма в несколько зарубежных клиник, в том числе в Германию, но ответ пока запаздывает", – добавил врач.

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Задержание Саакашвили