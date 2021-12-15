Саакашвили может стать инвалидом – врач

Врач-невролог Отар Тоидзе из медицинского центра "Эмпатия" в Грузии считает, что бывшего президента страны Михеила Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, иначе его состояние ухудшится, и это приведет к плачевным последствиям.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Сейчас у Михеила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили", – сказал Тоидзе.
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Он добавил, что медицинский центр "Эмпатия" сделал несколько запросов в зарубежные клиники о возможности лечения Саакашвили, но пока договоренности ни с одной больницей нет.
"Клинику надо подобрать в соответствии с состоянием пациента и с его согласия. Мы направили письма в несколько зарубежных клиник, в том числе в Германию, но ответ пока запаздывает", – добавил врач.
Задержание Саакашвили
- Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было открыто несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими.
- После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией. Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.
- 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Саакашвили. Возле здания произошли столкновения полиции и сторонников экс-президента.
- Кроме того, политику устроили психотропную пытку в больнице. Саакашвили дают препараты, которые ему не прописывали, его состояние ухудшается.