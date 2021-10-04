"Один человек узурпировал Раду" – Арахамия, выбегая из Офиса президента, рассказал о баталиях с Разумковым

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия днем побывал в Офисе президента Украины, после чего вернулся в Верховную Раду, решать вопрос с повесткой дня на ближайшее заседание ВР и вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Об этом корреспонденты "Сегодня" узнали, находясь под Офисом президента.
Узурпация Верховной Рады
"Разговаривали с президентом. У нас же есть большая проблема – сегодня на согласительном совете полностью провалена повестка дня. Все фракции вышли, у нас вышли главы комитетов, которые формируют повестку дня. Я не понимаю – новой повестки дня нет, провалены все версии повестки дня. Это же большой законодательный процесс. Почему-то один человек узурпировал этот процесс. Нарушил несколько раз регламент, который он так чтит всегда. Поэтому сегодня собрались главы комитетов, высказали недоверие", – заявил "Сегодня" Арахамия по дороге с Банковой на Грушевского.
Быть ли отставке
На вопрос, что же происходит с отставкой Дмитрия Разумкова, Арахамия отметил, что процесс запущен – подписные листы в аппарат ВР занесли, однако наблюдается буксировка процесса.
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"Обычно верификация подписей занимает до часу времени. Уже прошло два с половиной часа – подписи не верифицированы. Ну, вы же понимание, что происходит? При этом на брифинге глава Верховной Рады утверждает, что он не будет мешать процессу вынесения этого вопроса в зал. Но, мы же видим ситуация с точностью до наоборот. Сейчас идем в Верховную Раду, хотим узнать, что мешает сбору подписей. Если надо помочь в верификации, мы – поможем. Будем звонить депутатам и подтверждать подписи по видеозвонку", – сказал Арахамия на бегу.
Как развивались события
- 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
- После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
- Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
- На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
- Во время съезда "Большой фракции" политической партии "Слуга народа", которая проходит в Трускавце, собрала более 150 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.