В Офисе президента отрицают причастность Зеленского к запуску отставки Разумкова

Пресс-секретарь президента заверил, что Зеленский и спикер парламента имеют нормальные отношения

На Банковой заверяют, что к идее отставки Разумкова не имеют никакого отношения / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил во время эфира на канале "Украина 24" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, прокомментировав запуск процедуры отставки.

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Никифоров заявил, что запуск процедуры отставки Разумкова был инициирован исключительно главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной Рады. Зеленский и спикер парламента имеют нормальные отношения и каждый выполняет свою функцию", – сказал спикер главы государства в эфире.

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Конфликт Разумкова со "Слугой народа"