"Или передумали, или не знают законов" – у Разумкова опубликовали уже второе заявление Арахамии

Поступило второе письмо с просьбой начать процедуру отзыва председателя парламента

Продолжает накаляться ситуация в связи с подготовкой провластной партией "Слуга народа" отставки председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

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"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или Председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента с должности было мало.

Поступило второе обращение – от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан немедленно", – написала Ольга Туний.

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Напомним, утром Ольга Туний сообщила, что от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии поступило первое предложение начать процедуру отставки председателя Верховной Рады Украины. И секретариат передал первый комплект подписных листов.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"