Арахамия назвал Разумкова оппозиционером и удалил из всех партийных чатов

Внутренняя переписка слуг народа подтверждает, что они, судя по всему, уже определились с увольнением главы парламента

Арахамия жестко поступил с Разумковым. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия удалил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова из всех партийных чатов и дал понять, что их бывший соратник – теперь оппозиционер. Об этом пишет PavlovskyNews.

В чатах политсилы спикер был записан как "Разумков ДА".

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"Коллеги, удалил ДА из всех чатов после того, как главы комитетов увидели риторику и поведение на Согласительном (совете с лидерами фракций и групп). Присутствие оппозиционных политиков в чатах чужих фракций – не вариант", – говорится во внутрипартийной переписке "слуг".

Фото: PavlovskyNews

Отставка Разумкова