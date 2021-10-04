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Арахамия назвал Разумкова оппозиционером и удалил из всех партийных чатов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 октября, 14:07
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Внутренняя переписка слуг народа подтверждает, что они, судя по всему, уже определились с увольнением главы парламента
Арахамия жестко поступил с Разумковым. Коллаж "Сегодня"
Арахамия жестко поступил с Разумковым. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия удалил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова из всех партийных чатов и дал понять, что их бывший соратник теперь оппозиционер. Об этом пишет PavlovskyNews.

В чатах политсилы спикер был записан как "Разумков ДА".

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"Коллеги, удалил ДА из всех чатов после того, как главы комитетов увидели риторику и поведение на Согласительном (совете с лидерами фракций и групп). Присутствие оппозиционных политиков в чатах чужих фракций – не вариант", говорится во внутрипартийной переписке "слуг".

Фото: PavlovskyNews

Отставка Разумкова

  • Народные депутаты уже отдали руководству парламента подписные листы за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Вот только процесс займет какое-то время – Рада пойдет строго по Регламенту, а там не все так просто.
  • Еще на съезде в Трускавце в "Слуге народа" дали понять, что большинство депутатов поддержат отставку спикера парламента. Лишь меньше 10 депутатов выступили против его увольнения. А "слуга" Николай Тищенко назвал Разумкова троянским конем в "Слуге народа".
  • Главы комитетов устроили демарш в Раде – сегодня они покинули заседание Согласительного совета после того, как Разумков жестко отчитал депутатов из-за принятия закона об олигархах.
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