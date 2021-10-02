За оставку Разумкова уже собрано более 150 подписей

Подтвердилась информация, что во время съезда "Слуги народа" начался сбор подписей за отставку спикера

"Большая фракция" проходит без Разумкова, но со сбором подписей против него / Коллаж "Сегодня"

На полях съезда "Большой фракции" политической партии "Слуга народа", которая проходит в Трускавце, собрано уже более 150 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом стало известно журналисту сайта "Сегодня", который находится в Трускавце.

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"Депутаты от "Слуг" разделились на два лагеря. Одни говорят, что никакие подписи не собираются, другие, что их уже более сотни. Кто их собирает и как, никто не признается", – рассказал корреспондент "Сегодня" Дмитрий Гордийчук.

Судя по ответам народных депутатов, можно сказать, что подписывают листы за отставку далеко не все избранники. Те, кто отказывается, говорят, что никакого давления на них не оказывается.

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