За відставку Разумкова вже зібрано понад 150 підписів

На полях з'їзду "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, зібрано вже більше 150 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це стало відомо журналісту сайту "Сьогодні", який знаходиться в Трускавці.
"Депутати від "Слуг" розділилися на два табори. Одні кажуть, що ніякі підписи не збираються, інші, що їх уже більше сотні. Хто їх збирає і як, ніхто не зізнається", – розповів кореспондент "Сьогодні" Дмитро Гордійчук.
Судячи з відповідей народних депутатів, можна сказати, що підписують листи за відставку далеко не всі обранці. Ті, хто відмовився, кажуть, що ніякого тиску на них не відбувається.
Як розвивалися події
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".