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За відставку Разумкова вже зібрано понад 150 підписів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
2 жовтня, 15:23
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Підтвердилася інформація, що під час з'їзду "Слуги народу" почався збір підписів за відставку спікера
"Велика фракція" проходить без Разумкова, але зі збором підписів проти нього / Колаж "Сьогодні"
"Велика фракція" проходить без Разумкова, але зі збором підписів проти нього / Колаж "Сьогодні"

На полях з'їзду "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, зібрано вже більше 150 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це стало відомо журналісту сайту "Сьогодні", який знаходиться в Трускавці.

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"Депутати від "Слуг" розділилися на два табори. Одні кажуть, що ніякі підписи не збираються, інші, що їх уже більше сотні. Хто їх збирає і як, ніхто не зізнається", – розповів кореспондент "Сьогодні" Дмитро Гордійчук.

Судячи з відповідей народних депутатів, можна сказати, що підписують листи за відставку далеко не всі обранці. Ті, хто відмовився, кажуть, що ніякого тиску на них не відбувається.

Як розвивалися події

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
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