За відставку Разумкова вже зібрано понад 150 підписів

Підтвердилася інформація, що під час з'їзду "Слуги народу" почався збір підписів за відставку спікера

"Велика фракція" проходить без Разумкова, але зі збором підписів проти нього / Колаж "Сьогодні"

На полях з'їзду "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, зібрано вже більше 150 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це стало відомо журналісту сайту "Сьогодні", який знаходиться в Трускавці.

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"Депутати від "Слуг" розділилися на два табори. Одні кажуть, що ніякі підписи не збираються, інші, що їх уже більше сотні. Хто їх збирає і як, ніхто не зізнається", – розповів кореспондент "Сьогодні" Дмитро Гордійчук.

Судячи з відповідей народних депутатів, можна сказати, що підписують листи за відставку далеко не всі обранці. Ті, хто відмовився, кажуть, що ніякого тиску на них не відбувається.

Як розвивалися події