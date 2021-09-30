Решение об отставке Разумкова – самодеятельность Арахамии, говорят источники в "Слуге народа"

Со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало, говорят источники "Сегодня" в президентской партии

Источники в "Слуги народе" говорят, что депутаты не знали об инициативе Арахамии по поводу Разумкова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запустил процесс отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Он попросил у председателя ВР предоставить ему подписные листы, как предполагается регламентом. Разумков опубликовал документ в соцсетях.

Кто просит отставки – Арахамия или вся фракция?

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Фракция "Слуга народа" сообщила, что речь об инициативе именно депутата Арахамии.

"Это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", – рассказала спикер СН Юлия Палийчук.

Сам документ сформирован так: в шапке написано: "Депутатская фракция". А внизу – "председатель фракции Давид Арахамия".

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У Разумкова настаивают, что уволить спикера хочет вся фракция.

"В связи с заявлением пресс-секретаря фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата", – заявила прессекретарь спикера Ольга Туний.

Позже сам Разумков сказал, что ему звонят депутаты из "Слуги народа" с заверениями о неподдержке такого решения.

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А уже ближе к вечеру пресс-служба спикера сообщила о новом заявлении от Арахамии. Вот, как оно выглядит. Сверху уже указано "народный депутат Украины".

Второе заявление Давида Арахамии Дмитрию Разумкову / Фото: Facebook

Что говорят "Слуги"

Фракцию о решении запросить подписные листы никто не предупреждал, рассказали редакции "Сегодня" два источника в партии "Слуга народа".

"Никаких обсуждений не было", – поделились с нами. В то же время депутаты называют такое решение личным правом главы фракции Давида Арахамии.

"Арахамия свои полномочия не превысил, но это его личная инициатива. Если Давид Георгиевич захотел обратиться с такой просьбой – он в принципе не обязан обсуждать со всеми свое решение", – рассказал один из народных депутатов.

В то же время во фракции "Слуга народа" распространяется информация, что отставку Разумкова обсудят именно во время выездного совещания в Трускавце, запланированного на 1-2 октября.

Но сложившаяся ситуация нравится далеко не всем "слугам".

"Такие поступки в этом случае не красят ни спикера, ни председателя фракции", – рассказал один из депутатов пропрезидентской фракции.

Кроме того, во фракции принято решение – тему отставки Разумкова будет публично комментировать именно Давид Арахамия

В любом случае сегодня решение об отставке Дмитрия Разумкова фракции не принято. Арахамия не спешит с предложениями к депутатам подписать письмо об отзыве председателя парламента с должности. По сути – фальстарт.