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"Слуг народа" в Трускавце поселят в Rixos: кто заплатит и какие цены

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 сентября, 17:36
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Журналистам поставили условие – ковид-сертификат или тест, а депутатов ждет гала-концерт
Rixos Prykarpattya для "слуг". Коллаж "Сегодня"
Rixos Prykarpattya для "слуг". Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 1-2 октября отправятся в Трускавец, где проведут мероприятие под названием "большая фракция". Об этом сообщил в Telegram чат-бот "слуг".

Сообщается, что выездное заседание фракции состоится в отеле Rixos Prykarpattya. Там же будут проходить брифинги руководства политической силы и других членов "Слуги народа" и приглашенных гостей.

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Для представителей СМИ обязательным условием будет наличие COVID-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

Как сообщила в своем Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, на совещании в Трускавце будут такие темы:

  • обсуждение стратегии власти на следующий год;
  • обсуждение достижений за прошедшие два года;
  • план законопроектных работ.

"Слугам" готовят Rixos

Как стало известно PavlovskyNEWS, в Трускавце "Слуг народа" поселят в отелях Rixos, "Миротель" и "Лесная песня". Их трансфер будет организовываться в отель Rixos. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 тыс. грн, но будут ли жить в нем "слуги" – пока неизвестно.

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В стоимость входит пользование бассейнами на улице и в отеле, сауна, а также отдельный врач. В "Слуге народа" обещают, что нардепы сами будут за себя платить.

Само мероприятие будет проходить в зале "Сенатор" – как и в прошлый раз. Начало собрания фракции запланировано на 1 октября, а на следующий день вечером будет гала-концерт.

Как мы уже писали, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко недавно рассказывал, что Трускавец – уникальное место в Украине, где возможно компактно разместить сразу триста человек, ибо других подобных мест просто нет в стране.

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Также пока непонятна ситуация с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым – из-за конфликта с партией его могут не пригласить в Трускавец.

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