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"Была задача и Арахамия ее выполнил": Разумков о своей возможной отставке

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 15:24
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Глава парламента рассказал о странном тайном заседании слуг народа и что ему говорили депутаты после обращения Арахамии в Раду
У Разумкова с Арахамией (слева) даже состоялся разговор. Коллаж "Сегодня"
У Разумкова с Арахамией (слева) даже состоялся разговор. Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией, и отметил, что у него нет конфликта со "Слугой народа".

Об этом он сказал на брифинге.

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По его словам, подписные листы депутаты уже сегодня смогут получить. При этом он заявил, что у него нет идеологических противоречий с партией и готов отстаивать свою позицию на фракции.

"У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать – это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта, потому что у меня не было конфликтных ситуаций с фракцией. Думаю, была задача и Давид Георгиевич ее выполнил. Не знаю от кого (улыбается. – Ред.)", – сказал Разумков.

На вопрос о том, почему фракция собирается в Трускавце, он ответил: "Потому что там будет удобно собирать подписи".

"С Арахамией был разговор, но претензий не услышал. Это пусть они между собой разберуться: письмо (об отставке) пришло от фракции и подписанный главой фракции. Думаю, может было заседание, но какое-то тайное, потому что не все члены фракции об этом знают. Мне много народных депутатов звонили и говорили, что они за такое решение не голосовали и не принимали решения, чтобы уполномочить главу фракции обращаться за подписными листами", – объяснил глава ВР.

Также Разумков уточнил, что есть депутаты, которые будут поддерживать его отставку, и которые против этого.

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Он подтвердил, что действительно не приглашен в Трускавец и обещает без приглашения туда не ехать.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

  • Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".
  • Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
  • Затем на той же программе за дело взялся первый вице-спикер Рады Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда антиолигархический закон.
  • Теперь дошло до того, что Разумкова не пригласили на съезд в Трускавец. Ожидается, что там депутаты обсудят и возможное увольнение спикера.

Как мы уже писали, в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.

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