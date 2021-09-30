Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Власть События

Уже собирают подписи! Рада запустила отставку Разумкова (документ)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
30 сентября, 10:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Арахамия принес спикеру парламента плохие новости, а Разумков в ответ пожелал продуктивной работы в Трускавце
/ Фото: Сегодня

Народные депутаты подали спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову подписные листы о его отставке с занимаемой должности. Об этом он сообщил в Facebook.

Реклама

По его словам, документ принес глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины … Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце", – написал Разумков.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Евро (€)

30.98

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

52 954

заболело за неделю в Украине

+36%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять