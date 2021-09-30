Уже збирають підписи! Рада запустила відставку Разумкова (документ)

Арахамія приніс спікеру парламенту погані новини, а Разумков у відповідь побажав продуктивної роботи у Трускавці

Народні депутати подали спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову підписні листи про його відставку з займаної посади. Про це він повідомив у Facebook.

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За його словами, документ приніс глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України ... Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці", – написав Разумков.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд в Трускавець. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.

Як ми вже писали, в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.