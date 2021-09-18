Стефанчук у прямому ефірі пред'явив претензії Разумкову

У прямому ефірі розгорілася палка дискусія між керівниками парламенту – назріває розкол

Стефанчук "наїхав" на Разумкова. Колаж "Сьогодні"

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розкритикував на підвищених тонах главу парламенту Дмитра Разумкова за направлення до Венеціанської комісії закону про олігархів, тоді як раніше відмовив своєму заступнику в проханні відправити законопроєкт про місцеві референдуми.

Про це він говорив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Він нагадав Разумкову, що звертався до нього з проханням відправити законопроєкт про місцеві референдуми на розгляд "венеціанки".

"Цей законопроєкт напрацьовували представники всіх депутатських фракцій і груп, громадськість ... І ми звернулися до вас з проханням...", – в цей момент Разумков перервав виступ свого заступника, на що Стефанчук попросив його не перебивати.

"Ви відповіли, що немає можливості, тому що вона (Венеціанська комісія. – Ред.) перевантажена. Я хочу запитати: якщо ми всі рівні і однакові, що змінилося за два місяці, що Венеціанська комісія перестала бути такою завантаженою ... Ви відмовили (щодо законопроєкту про референдуми), а зараз (по олігархам) – не відмовили", – закінчив він.

На це Разумков відповів: "Аж шість разів, коли я до цього не відмовив, у вас не викликало питань?".

Говорячи про сам законопроєкт про олігархів, віцеспікер ВР зазначив, що Венеціанська комісія є дуже повноважним і дуже важливим органом, і не можна її засипати спамом.

"Коли ми відправляємо ті законопроєкти, редакція яких до другого читання невідома, що не пророблялися з важливих речей і меседжів, щоб знати кінцеву точку... Тому що це новий законопроєкт і ніхто не знає, на який кінцевий результат ми вийдемо. Є важливі напрямки. Тому, мені здається, що засипати спамом Венеціанську комісію – не зовсім правильно. Це і стало причиною моєї реакції", – резюмував Стефанчук.

Що з законом про олігархів

1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 17 вересня оборонний комітет Ради розглянув поправки до документу до другого читання – тепер очікуються зміни в законі.

Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці".

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Як ми вже писали, напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія теж "наїхав" на Разумкова. Він нагадав, що письмово звертався до нього з проханням не направляти документ у "венеціанку".