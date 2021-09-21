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"Не можна всидіти на двох стільцях, як Труфальдіно": ОПУ поставив "ультиматум" Разумкову

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 вересня, 12:33
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Подоляк пригрозив, що якщо спікер Ради буде і далі ігнорувати позицію своєї команди, то будуть наслідки – втрутиться навіть президент
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Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову пора визначитися, за кого він "грає" – свою партію "Слуга народу" або за олігархів. Радник глави Офісу президент Михайло Подоляк не виключив, що у внутрішньопартійний конфлікт може втрутитися і президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в інтерв'ю Главкому.

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Він зазначив, що до спікера парламенту немає претензій щодо порушення закону, але є фундаментальні розбіжності між партією і Разумковим.

"Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції стосовно Медведчука та санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон. Все це всупереч партії, яка його й делегувала на посаду спікера. На мій погляд, це свідчить, що він дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда з її програмою, з якою вона йшла на вибори", – сказав Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував скандал у президентській команді. Скріншот
Михайло Подоляк прокоментував скандал у президентській команді. Скріншот

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Радник Єрмака також натякнув, що Разумкову пора б вибрати, з ким він – з командою і президентом або з олігархами.

"Є два варіанти. Або ти є ключовим членом команди, бо все-таки є спікером парламенту та дозволяєш робити модераційні процеси щодо фундаментальних президентських ініціатив більш ефективними. Або заявляєш, що олігархи – це добре, а чинна олігархічна система в державі є цілком оптимальною. До речі, що дійсно шокує в поведінці Разумкова – його відверта підтримка саме олігархів. В останньому варіанті ти, зрозуміло, стаєш опонентом власній команді. Але не можна сидіти одразу на двох стільцях, не можна бути як Труфальдіно "слугою двох панів" і удавати, що все норм", – заявив Подоляк.

Він додав, що якщо нинішній конфлікт і розбіжність позицій між спікером і партією буде тільки наростати, то в це питання доведеться втрутитися і президенту з подальшими жорсткими рішеннями.

Звідки у конфлікту "ростуть ноги"

  • Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідної партії "Слуга народу".
  • Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
  • Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову, мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час відправив туди олігархічний закон.
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Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради, і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

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