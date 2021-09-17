Арахамія "наїхав" на Разумкова через олігархічний закон

Головний слуга народу в парламенті обіцяє спікеру серйозну розмову і навіть звинуватив його в спробі збити цей закон

Арахамія незадоволений діями соратника. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія незадоволений рішенням спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова направити законопроєкт про олігархів на експертизу Венеціанської комісії. Главу парламенту чекає серйозна розмова.

Про це він сказав журналістам, передає УНІАН.

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Він дуже негативно сприйняв направлення документа у "венеціанку" і відзначив неколегіальну поведінку Разумкова. Також пообіцяв, що вони зі спікером ВР будуть "розмовляти".

"Я вважаю, що Разумков не послухав думку своєї фракції, яка його висувала на місце спікера, де він зараз сидить. Мені здається, що це неколегіальна поведінку", – сказав Арахамія.

Нардеп пояснив, що не було сенсу направляти законопроєкт на міжнародну експертизу, оскільки після прийняття в Раді він може змінитися істотно, "і тоді Венеціанська комісія фактично буде просто працювати над документом, над яким немає сенсу працювати".

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Також він пригадав Разумкову, як той відмовив своєму заступнику Руслану Стефанчук у направленні закону про місцевий референдум у "венеціанку" через нібито завантаженість комісії.

"Тоді у мене питання: якщо вона така завантажена, навіщо її спамити якимось документом, який не має ніякого сенсу, тому що він буде змінений через два тижні? Мені здається, що це була конкретна навмисна спроба збити закон про олігархів... І Разумкова, в тому числі. Я вважаю, що Денісова (омбудсмен. – Ред.) це робить навмисно. Вона не їздить по тюрмах – це її робота, а розповідає нам, що є закон про олігархів, який порушує якісь права людини", – додав Арахамія.

Що з законом про олігархів