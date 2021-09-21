"Нельзя усидеть на двух стульях, как Труфальдино": ОПУ поставил "ультиматум" Разумкову

Подоляк пригрозил, что если спикер Рады будет и дальше игнорировать позицию своей команды, то будут последствия – вмешается даже президент

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Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову пора определиться, за кого он "играет" – свою партию "Слуга народа" или за олигархов. Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк не исключил, что во внутрипартийный конфликт может вмешаться и президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью Главкому.

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Он отметил, что к спикеру парламента нет претензий относительно нарушения закона, но есть фундаментальные разногласия между партией и Разумковым.

"Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы. Нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон. Все это вопреки партии, которая его и делегировала на должность спикера. На мой взгляд, это свидетельствует, что он смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда с ее программой, с которой она шла на выборы", – сказал Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал скандал в президентской команде. Скриншот

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Советник Ермака также намекнул, что Разумкову пора бы выбрать, с кем он – с командой и президентом или с олигархами.

"Есть два варианта: или ты ключевой член команды, потому что все-таки являешься спикером парламента и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными; или заявляешь, что олигархи – это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве вполне оптимальная. Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова – его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как Труфальдино "слугой двух господ" и делать вид, что все норм", – заявил Подоляк.

Он добавил, что если нынешний конфликт и расхождение позиций между спикером и партией будет только нарастать, то в этот вопрос придется вмешаться и президенту с последующими жесткими решениями.

Откуда у конфликта "растут ноги"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Потом на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову, мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

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