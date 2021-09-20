Арахамия и Стефанчук против Разумкова – что говорят "Слуги народа" об отставке спикера Рады

Вопрос отставки Разумкова могут обсудить на ближайшем заседании фракции "Слуги народа"

Арахамия и Стефанчук обвинили Разумкова в многоходовке олигархов. Фото: коллаж "Сегодня"

Арахамия и Стефанчук публично раскритиковали Разумкова в прямом эфире. Сайт "Сегодня" выяснил у "Слуг народа", грозит ли теперь спикеру Верховной Рады отставка.

Скандал в прямом эфире

В пятницу, 17 сентября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и вице-спикер парламента Руслан Стефанчук повздорили со спикером Рады Дмитрием Разумковым из-за законопроекта об олигархах в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Реклама

Однопартийцы обвинили Дмитрия Разумкова в многоходовке, которую якобы организовала группа олигархов. Дело в том, что спикер парламента подал законопроект об олигархах на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Руслан Стефанчук и Давид Арахамия открыто заявили, что считают это специальным затягиванием процесса. Но Разумков открестился от обвинений коллег по партии, назвав это манипуляциями.

Как подчеркнул Арахамия, Разумков даже не посоветовался с мнением монобольшинства.

"Я только хочу сделать один акцент: спикера не выбирают, спикера делегируют. Монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это надо всегда помнить", – добавил Арахамия.

Реклама

Давид Арахамия: спикера не выбирают, спикера делегируют. Фото: скриншот "Свобода слова Савика Шустера"

Такое заявление главы пропрезидентской фракции многие расценили, как намек Разумкову о его возможной отставке. Тем более, слухи об увольнении главы парламента в кулуарах Рады ходят уже не первый день.

Что говорят в "Слуге народа"

Официально на фракции вопрос не обсуждали. А слухи о том, что кто-то собирает голоса за отставку спикера, опроверг в комментарии "Сегодня" народный депутат Александр Качура.

"На данный момент никто из его коллег не собирал голоса за отставку Разумкова. Если такое и будет, то нужны очень весомые причины. Сегодня я их не вижу. Если такое голосование, например, произойдет завтра, я лично проголосую против. Уверен, что голосование не наберет необходимое количество голосов", – сказал нардеп.

Реклама

По его мнению, никакого скандала на шоу "Свобода слова Савика Шустера" не произошло.

"На шоу Шустера было лишь отстаивание своих позиций. У спикера может быть своя точка зрения. Это нормально для демократического общества", – говорит Качура.

Александр Качура: я лично проголосую против / Фото: Facebook

Но мнение Качуры не едино в "Слуге народа". Депутат Алексей Устенко с коллегой не согласен. По его словам, в партии недовольны стремлением Разумкова стать "внутренним оппозиционером".

"Разумков, как и все мы, пришли в Раду в команде президента. Поэтому несправедливо по отношению к президенту начинать тайную самостоятельную игру. Я считаю, что необходимо быть честным перед командой, и если принял решение выйти из нее и вести отдельную команду, нужно в открытую заявить об этом и все обсудить", – говорит нам Устенко.

В то же время Устенко отмечает, что нардепы довольны Разумковым за организацию работы в Раде.

"Парламентаризм сегодня – на высоком уровне. Пропало кнопкодавство, стало меньше драк и потасовок, депутаты посещают сессии. Работа хорошо организована, и в этом есть и заслуга спикера", – говорит нардеп.

Алексей Устенко: несправедливо по отношению к президенту начинать тайную самостоятельную игру / Фото: Facebook

Устенко также подтвердил, что в Раде не собирали голоса за отставку Разумкова.

"Никто голоса не собирал и даже не спрашивал. Эта тема не обсуждалась во фракции", – сказал нам депутат.

Однако в случае голосования за отставку Разумкова Устенко лично поддержит решение фракции.

"У нас есть правило "70 на 30". Если 70% депутатов фракции решили голосовать, например, "за", то остальные 30% их поддерживают", – объясняет он.

В то же время Устенко не исключает, что вопрос отставки Разумкова будет обсуждаться в ближайшее время.

"Сегодня у нас пройдет заседание фракции. На нем будут обсуждаться и кадровые вопросы. Теоретически, вопрос Разумкова может быть в том числе, но об этом пока никто не говорил", – подчеркнул Устенко.

Депутат "Слуги народа" Денис Маслов рассказал "Сегодня", что пропустил главный скандал недели, так как не смотрел шоу Савика Шустера. Он также отметил, что не слышал от коллег предложений о голосовании за отставку Разумкова.

"Меня уже спрашивали депутаты из других фракций, собирали ли мы голоса за отставку. Но ко мне лично никто с такими предложениями не обращался. В нашей фракции даже не проводился какой-либо внутренний опрос или сбор голосов. Сегодня пройдет заседание фракции. Может на нем вопрос поднимут. Точно не могу сказать", – говорит он.

Денис Маслов: возможно, вопрос отставки Разумкова поднимут на фракции / Фото: Facebook

Официальную позицию партии "Слуга народа" сегодня в стенах парламента озвучил глава политсилы, нардеп Александр Корниенко.

"Я считаю, что если человек находится на больничном, то не совсем этично такие вопросы поднимать", – заявил он на брифинге.

Готов ли Разумков уйти в отставку

К слову, сам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на шоу Савика Шустера заявил, что не боится лишиться должности и готов по первому же запросу выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов за его отставку.

"Процедуры отзыва председателя ВР более чем понятны и просты. Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: только придет запрос, сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать как председатель Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь", – сказал глава парламента.

Он подчеркнул, что за два года своей работы руководителем законодательного органа "не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит".

"Может быть, кому-то такая позиция неудобна, но я такой, какой есть, и меняться не буду. И буду работать далее, сколько мне будет отведено. Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", – подытожил спикер Рады.

Дмитрий Разумков: я не боюсь отставки / Фото: Facebook

Откуда у конфликта "растут ноги"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Потом на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову, мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Стоит отметить, что еще на днях, до конфликта с законом об олигархах, Арахамия наотрез опровергл слухи о возможном увольнении Разумкова.