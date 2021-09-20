Арахамія і Стефанчук проти Разумкова – що говорять "Слуги народу" про відставку спікера Ради

Питання відставки Разумкова можуть обговорити на найближчому засіданні фракції "Слуги народу"

Арахамія і Стефанчук звинуватили Разумкова в багатоходівці олігархів. Фото: колаж "Сьогодні"

Арахамія і Стефанчук публічно розкритикували Разумкова в прямому ефірі. Сайт "Сьогодні" з'ясував у "Слуг народу", чи загрожує тепер спікеру Верховної Ради відставка.

Скандал у прямому ефірі

У п'ятницю, 17 вересня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук посварилися зі спікером Ради Дмитром Разумковим через законопроєкт про олігархів у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Однопартійці звинуватили Дмитра Разумкова в багатоходівці, яку нібито організувала група олігархів. Справа в тому, що спікер парламенту подав законопроєкт про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії. Руслан Стефанчук і Давид Арахамія відкрито заявили, що вважають це спеціальним затягуванням процесу. Але Разумков відхрестився від звинувачень колег по партії, назвавши це маніпуляціями.

Як підкреслив Арахамія, Разумков навіть не порадився з думкою монобільшості.

"Я тільки хочу зробити один акцент: спікера не вибирають, спікера делегують. Монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це треба завжди пам'ятати", – додав Арахамія.

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Давид Арахамія: спікера не вибирають, спікера делегують. Фото: скріншот "Свобода слова Савіка Шустера"

Таку заяву глави пропрезидентської фракції багато хто розцінив, як натяк Разумкову про його можливу відставку. Тим більше, чутки про звільнення глави парламенту в кулуарах Ради ходять вже не перший день.

Що кажуть в "Слугу народу"

Офіційно на фракції питання не обговорювали. А чутки про те, що хтось збирає голоси за відставку спікера, спростував в коментарі "Сегодня" народний депутат Олександр Качура .

"На цей момент ніхто з його колег не збирав голоси за відставку Разумкова. Якщо таке і буде, то потрібні дуже вагомі причини. Сьогодні я їх не бачу. Якщо таке голосування, наприклад, станеться завтра, я особисто проголосую проти. Упевнений, що голосування не набере необхідну кількість голосів ", – сказав нардеп.

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На його думку, ніякого скандалу на шоу "Свобода слова Савіка Шустера" не відбулося.

"На шоу Шустера було лише відстоювання своїх позицій. У спікера може бути своя точка зору. Це нормально для демократичного суспільства ", – каже Качура.

Олександр Качура: я особисто проголосую проти / Фото: Facebook

Але думка Качури не єдина в "Слугу народу". Депутат Олексій Устенко з колегою не згоден. За його словами, в партії незадоволені прагненням Разумкова стати "внутрішнім опозиціонером".

"Разумков, як і всі ми, прийшли в Раду в команді президента. Тому несправедливо по відношенню до президента починати таємну самостійну гру. Я вважаю, що необхідно бути чесним перед командою, і якщо прийняв рішення вийти з неї і вести окрему команду, потрібно відкрито заявити про це і все обговорити ", – каже нам Устенко.

У той же час Устенко відзначає, що нардепи задоволені Разумковим за організацію роботи в Раді.

"Парламентаризм сьогодні – на високому рівні. Пропало кнопкодавство, стало менше бійок і бійок, депутати відвідують сесії. Робота добре організована, і в цьому є і заслуга спікера ", – каже нардеп.

Олексій Устенко: несправедливо по відношенню до президента починати таємну самостійну гру / Фото: Facebook

Устенко також підтвердив, що в Раді не збирали голоси за відставку Разумкова.

"Ніхто голосу не збирав і навіть не питав. Ця тема не обговорювалася у фракції ", – сказав нам депутат.

Однак в разі голосування за відставку Разумкова Устенко особисто підтримає рішення фракції.

"У нас є правило" 70 на 30 ". Якщо 70% депутатів фракції вирішили голосувати, наприклад, "за", то решта 30% їх підтримують ", – пояснює він.

У той же час Устенко не виключає, що питання відставки Разумкова буде обговорюватися найближчим часом.

"Сьогодні у нас відбудеться засідання фракції. На ньому будуть обговорюватися і кадрові питання. Теоретично, питання Разумкова може бути в тому числі, але про це поки ніхто не говорив ", – підкреслив Устенко.

Депутат "Слуги народу" Денис Маслов розповів "Сегодня", що пропустив головний скандал тижні, так як не дивився шоу Савіка Шустера. Він також зазначив, що не чув від колег пропозицій щодо голосування за відставку Разумкова.

"Мене вже питали депутати з інших фракцій, збирали ми голосу за відставку. Але до мене особисто ніхто з такими пропозиціями не звертався. В нашій фракції навіть не проводився будь-якої внутрішнє опитування або збір голосів. Сьогодні відбудеться засідання фракції. Може на ньому питання піднімуть. Точно не можу сказати ", – говорить він.

Денис Маслов: можливо, питання відставки Разумкова піднімуть на фракції / Фото: Facebook

Офіційну позицію партії "Слуга народу" сьогодні в стінах парламенту озвучив глава політсили, нардеп Олександр Корнієнко .

"Я вважаю, що якщо людина знаходиться на лікарняному, то не зовсім етично такі питання піднімати" , – заявив він на брифінгу .

Чи готовий Разумков піти у відставку

До слова, сам спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на шоу Савіка Шустера заявив, що не боїться втратити посаду і готовий за першим же запитом видати підписні листи для збору підписів народних депутатів за його відставку.

"Процедури відкликання голови ВР більш ніж зрозумілі і прості. Будь ласка, якщо є таке бажання поміняти голови Верховної Ради, всі знають: тільки прийде запит, відразу видам підписні листи. Але я сьогодні продовжую працювати як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюся" , – сказав глава парламенту.

Він підкреслив, що за два роки своєї роботи керівником законодавчого органу "не допускав свавілля в парламенті і зараз цього не допустить".

"Може бути, кому-то така позиція незручна, але я такий, який є, і мінятися не буду. І буду працювати далі, скільки мені буде відведено. Розмови про мою відставку ходять вже давно. Подивимося. Я цього не боюся" , – підсумував спікер Ради.

Дмитро Разумков: я не боюся відставки / Фото: Facebook

Звідки у конфлікту "ростуть ноги"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своєї рідної партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" глава фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова , Пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкова , Мовляв, недавно спікер відмовив йому в проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час відправив туди олігархічний закон.

Варто відзначити, що ще на днях, до конфлікту з законом про олігархів, Арахамія навідріз спростували чутки про можливе звільнення Разумкова .